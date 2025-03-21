Народные приметы на 22 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день в каждом доме из упругого теста готовили 40 печений в виде птиц, чаще — жаворонков, а смазывали блюдо перед запеканием сладким чаем. После дети забирались на крыши и привязывали угощение для пернатых гостей на шесты. Считалось, что так весна скорее соблаговолит распахнуться во всю силу. Также для защиты от утренних морозов люди выпекали из муки 40 шариков. После обереги от холодов по одному выкидывались из окна в течение 40 дней.