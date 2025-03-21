Народные приметы на 22 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Сороки. Христиане в этот день чтили память 40 севастийских мучеников из Каппадокии, которые подверглись пыткам, отказав своему военачальнику приносить жертву языческим богам.
Приметы погоды 22 марта
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 22 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что если в этот день стояла теплая погода, то такая же будет радовать еще 40 дней.
- Теплый ветер предвещал лето с дождями.
- Гром над голым лесом сообщал о приближении голодного года.
- Мороз 22 марта, напротив, обещал отличный урожай проса.
- Теплые Cороки сулили прекрасную погоду до конца месяца.
Что нужно делать 22 марта
В этот день в каждом доме из упругого теста готовили 40 печений в виде птиц, чаще — жаворонков, а смазывали блюдо перед запеканием сладким чаем. После дети забирались на крыши и привязывали угощение для пернатых гостей на шесты. Считалось, что так весна скорее соблаговолит распахнуться во всю силу. Также для защиты от утренних морозов люди выпекали из муки 40 шариков. После обереги от холодов по одному выкидывались из окна в течение 40 дней.
Еще один необычный способ ускорения прихода весны — разлом девушкой 40 досок и разрыв 40 веревок. Также годным методом считалось украсить деревья лентами и бумажными или тканевыми цветами.
Чтобы привлечь жениха, дамы готовили вареники и угощали по одному всех неженатых мужчин. При этом вдовы и матери в этот день отправлялись молиться мученикам за умерших супругов и сыновей.
Кроме того, в день Сорок устраивали качельные битвы. Полагалось, кто выше всех раскачается, того судьба осыплет счастьем на весь год. Для привлечения удачи 22 марта люди поровну разделяли красное яблоко между членами семьи, а одну дольку закапывали возле порога.
Что запрещено делать 22 марта
В этот день запрещалось наводить порядок, чтобы не прогнать благополучие из семейного гнезда. Не советовалось также галдеть около воды или выливать жидкости на землю, иначе преследовала вероятность заболеть.
Под запретом 22 марта оказывалась и покупка веника. Нарушители поверий ожидали потерю финансовой стабильности. Кроме того, не рекомендовалось украшать стол белой скатертью, чтобы в ближайшем будущем не повестись на уловки мошенника. Девушкам лучше стоило в этот день обходить стороной наряды с блеском, чтобы сороки не попытались отобрать удачу.