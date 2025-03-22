Народные приметы на 23 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Василиса. Православные в этот день почитали память мученицы Василисы, которую считали внешней воды указательницей.
Приметы погоды 23 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 23 марта в 2025 году о погоде.
- Синие облака в небе в этот день предвещали теплую, но дождливую погоду.
- Холодный ветер в спину знаменовал голодный год.
- Туманность 23 марта сулила урожай волокнистого льна.
- Прилет журавлей знаменовал скорый приход теплых деньков.
- Утренний туман над водой предвещал отличную погоду.
- Возвращение скворцов говорило о приближении снежных дней.
- Встреча взглядом с ласточкой готовила к разливу рек.
- Кружение жаворонков в небе пророчило появление первой травы.
- Холодный ветер в этот день предсказывал еще долгое буйство зимней погоды.
- Круги вокруг луны сулили скорый дождь.
Что нужно делать 23 марта
В этот день возле домов часто встречались роющие каналы люди. Народ таким образом пытался защитить подвалы от затопления талой водой.
Рыбаки при этом 23 марта следили за лунками. Считалось, что если в них сбегаются весенние ручьи, плотва наловится отличная.
Кроме того, в этот день люди старались сделать как можно больше добрых дел, особенно — угостить близких хлебом и булочками. Так предки притягивали в жизнь счастье.
Что запрещено делать 23 марта
В этот день запрещалось менять постельное белье, чтобы ночью не приснились кошмары. Также не рекомендовалось вспоминать плохое об умерших, чтобы те не собрались отомстить.
Кроме того, 23 марта народ воздерживался от обновления гардероба, так как боялся, что такая одежда не проносится длительный срок. Запрещалось и отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не обеднеть самому.
Также не рекомендовалось употреблять алкоголь, чтобы нечисть не развеселилась. Еще люди опасались в этот день любым образом взаимодействовать с магией, чтобы не нагнать на себя одиночество.