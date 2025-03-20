В РФ весенним паводком подтоплены 156 домов и 363 приусадебных участка

В МЧС добавили, что за сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов. «Наиболее сложная обстановка складывалась в Челябинской области, Республике Башкортостан и Красноярском Крае», — добавили в ведомстве.