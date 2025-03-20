В РФ весенним паводком подтоплены 156 домов и 363 приусадебных участка

«На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 11 субъектах Российской Федерации. Остаются затопленными в 9 населенных пунктах и 2 СНТ 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что за сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов. «Наиболее сложная обстановка складывалась в Челябинской области, Республике Башкортостан и Красноярском Крае», — добавили в ведомстве.
Спасатели МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В местах подтоплений сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости.