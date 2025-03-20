Болезни рассады томатов: как спасти саженцы от черной ножки, вирусов и других недугов

Март и апрель — пик сезона рассады ароматных помидоров. Вот только вырастить здоровые сеянцы получается не у каждого огородника. Все потому, что молодые растения часто страдают от грибковых или бактериальных инфекций, которые не просто распознать, а тем более вылечить. Вместе с экспертом объясним, каким болезням подвержена рассада томатов и как быстро справиться с распространенными недугами.