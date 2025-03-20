Пикировка рассады: как именно эта важная процедура помогает в выращивании и формировании крепкой рассады

«Пикировка — это пересадка растений из общего объема по отдельным стаканчикам или горшкам с прищипыванием основного корня или без прищипывания. Прищипка делается для того, чтобы стимулировать образование боковых корней. Но я, если честно корни не травмирую. Пикировка нужна всем растениям, если они сидят вместе, особенно перцам и баклажанам, потому что они хуже будут расти и развиваться, если их оставить в общем объеме. Да и томаты лучше аккуратно рассаживать. Пока растения маленькие, они проще переносят эту процедуру. А пикируют их на стадии двух настоящих листьев, чтобы растения развивались и не останавливались в росте, поэтому лучше потом сделать перевалку в больший объем грунта», — комментирует Ольга Пимкина, садовый блогер, создатель группы ВКонтакте и в Telegram Ogorodniymaniac.