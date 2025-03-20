Пикировка рассады: как именно эта важная процедура помогает в выращивании и формировании крепкой рассады

Этот процесс требует внимания и аккуратности, поскольку от правильного его выполнения зависят дальнейшие рост и развитие рассады. Пикировка проводится с учетом особенностей каждого растения. В этой статье подробно рассмотрим, что такое пикировка, зачем она нужна, каким растениям требуется, а также пошагово разберем сам процесс и уход после него.
Что такое пикировка
Это важный агрономический процесс, который заключается в пересадке молодых растений из общего контейнера в отдельные емкости большего объема.
Пикировка позволяет обеспечить саженцам больше пространства для роста и развития корневой системы, улучшить доступ к питательным веществам и влаге, а также снизить риск заболеваний, возникающих из-за излишней скученности рассады.
«Смысл пикировки довольно простой. Для экономии пространства семена вначале высеваются кучно, а потом, после появления первого настоящего листа (третьего по счету после двух семядолей), они рассаживаются уже на большее расстояние друг от друга (в настоящее время все чаще проводят рассаживание в индивидуальные горшочки, что правильно). Экономия места особенно актуальна в промышленных теплицах, но и дома тоже не помешает. Вторая причина пикировки тоже важна — у семян всхожесть не 100%, поэтому высев не сразу в горшочки, а в начале — в посевной ящик, позволяет потом пересадить в горшочки взошедшие сеянцы, да еще и отобрать из них самые крепкие», — рассказывает Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
В чем польза пикировки рассады
Ниже представлены основные моменты, почему важно проводить это мероприятие:
- Молодые растения часто растут слишком близко друг к другу, что может привести к конкуренции за жизненно необходимые ресурсы. Пикировка позволяет каждому растению получить достаточно света, воды и питательных веществ.
- Загущенные посадки приводят к вытягиванию сеянцев, а пикировка поможет вырастить крепкую коренастую рассаду.
- Пересадка в отдельные емкости способствует развитию корневой системы. Начинают активно развиваться придаточные корни, что положительно сказывается на общем здоровье растения.
- Плотное размещение растений может способствовать распространению грибковых и бактериальных инфекций. Пикировка помогает снизить риск заражения. Каждое растение получает больше места и не конкурирует с соседними саженцами. Разреженные растения поражаются болезнями гораздо реже.
- При пикировке следует отобрать только самые крепкие и здоровые экземпляры, это особенно важно при выращивании рассады.
- Закаленная пикированная рассада легче переносит стресс при дальнейшем пересаживании в теплицу или открытый грунт.
Какие растения нуждаются в пикировке
Не все огородные и садовые культуры требуют пикировки. Однако для некоторых это обязательный этап:
- Томаты после пикировки с прищипыванием формируют крепкую корневую систему;
- перцы растут лучше, если их пересадить на ранней стадии. Прищипывание лучше не проводить, чтобы не занести инфекцию в рану (перцы подвержены грибковым заболеваниям);
- баклажаны улучшают рост и закладывают крепкий стебель. Но стоит учитывать, что баклажаны нельзя заглублять при пересадке, так как это может привести к загниванию стебля. Прищипку проводить не рекомендуется;
- лук-порей после процедуры лучше наращивает корневую систему;
- некоторые цветочные культуры, например, алиссум, виолу, астры, однолетние георгины, агератум, лобелию, сальвию, также нуждаются в пикировке.
Способы пикировки рассады
Существует несколько методик пикировки:
Классическая. Пересадка каждого растения в любую отдельную емкость.
Без заглубления. Перенос рассады без изменения уровня посадки.
С заглублением. Пикировка подходит для томатов и других растений, которые образуют дополнительные придаточные корни.
Пикировка методом перевалки. Пикировка с большим комом земли, что обеспечивает минимальный стресс для растений.
Пикировка с прищипыванием. У основного корня на ⅓ от общей длины прищипывают с помощью маленьких ножниц или пинцета. Возможно просто загибание основного корня, так как это также стимулирует рост боковых (придаточных) корней.
«Пикировка — это пересадка растений из общего объема по отдельным стаканчикам или горшкам с прищипыванием основного корня или без прищипывания. Прищипка делается для того, чтобы стимулировать образование боковых корней. Но я, если честно корни не травмирую. Пикировка нужна всем растениям, если они сидят вместе, особенно перцам и баклажанам, потому что они хуже будут расти и развиваться, если их оставить в общем объеме. Да и томаты лучше аккуратно рассаживать. Пока растения маленькие, они проще переносят эту процедуру. А пикируют их на стадии двух настоящих листьев, чтобы растения развивались и не останавливались в росте, поэтому лучше потом сделать перевалку в больший объем грунта», — комментирует Ольга Пимкина, садовый блогер, создатель группы ВКонтакте и в Telegram Ogorodniymaniac.
Благоприятные дни для пикировки рассады в 2025 году
Для вашего удобства предлагаем вашему вниманию таблицу благоприятных дней для пикировки.
|Месяц
|Благоприятные дни
|Февраль
|5, 7, 10, 15, 20
|Март
|3, 8, 12, 17, 25
|Апрель
|2, 5, 6, 9, 10, 13—15, 19, 22—23, 25, 28—29
|Май
|1—5, 7, 9, 11—12, 15, 21, 25—26, 28, 30—31
Общие правила пикировки рассады в домашних условиях
Обычно саженцы пикируют при появлении у них двух или трех настоящих (не семядольных) листьев в возрасте двух-трех недель после появления всходов. Самые важные моменты, которые следует запомнить:
Как пикировать рассаду: пошаговая инструкция
О том, как правильно подготовить рассаду к пикировке, в какое время провести процедуру, что для этого нужно, и подробный пошаговый план действий мы подготовили ниже.
1. Подготовка рассады к пикировке
За несколько часов до пикировки (2—4 часа) рекомендуется хорошо полить рассаду теплой отстоянной водой, чтобы облегчить процесс извлечения растений из контейнера.
2. Подготовка емкостей и грунта
Наполните новые горшки почвенной смесью, оставив немного места для корней. Убедитесь, что в емкостях есть дренажные отверстия. Томатам необходимы горшочки диаметром около 10 см, капусте — до 6 см, а салату — до 5 см.
Используйте легкий плодородный субстрат для рассады (рекомендуем готовый универсальный или специально разработанный грунт для определенного вида растений) и предварительно продезинфицируйте его, пролив розовым раствором перманганата калия (марганцовокислого калия).
3. Выбор оптимального времени
Пикировку лучше проводить в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже, чтобы снизить стресс для растений.
4. Извлечение растений из общего контейнера
Осторожно извлеките растения из общего контейнера, стараясь не повредить корни. Можно использовать пластиковую лопатку, деревянный колышек или другой инструмент.
«У томатов низ корешка повреждать можно и даже нужно, поэтому аккуратно отщипните нижнюю ⅓ корня», — комментирует Даниил Костылев.
5. Пересадка
«Засыпьте корни землей и слегка утрамбуйте, чтобы удалить воздух. Трамбовку проводите не сверху, а сбоку: аккуратно заглубите лопатку или плоский колышек рядом с посаженным сеянцем и придавите его вбок в направлении к корням растения. Так вы избежите образования воздушного пузыря вокруг нижней части корешка. Обязательно заглубите саженцы до семядольных листиков (актуально для томатов)», — рекомендует Даниил Костылев.
6. Полив
После пикировки хорошо полейте каждое растение, чтобы помочь ему адаптироваться к новым условиям.
7. Притенение
Поместите пикированные растения в затененное место на срок от трех до пяти дней для адаптации к новым условиям. Затем верните их на солнечное место.
Уход за рассадой после пикировки
После пикировки растения испытывают физиологический стресс, и им требуется время для адаптации. Но затем корневая система сеянцев разрастется и окрепнет, такая рассада намного легче приживется в открытом грунте или теплице.
Подкормка
Спустя 7—14 дней после пересадки вносят подкормки. Мы рекомендуем жидкие комплексные удобрения, так как их легко дозировать.
Дополнительно можно использовать стимуляторы роста.
Полив
Рекомендуем умеренный полив отстоянной или талой водой комнатной температуры.
Не допускайте пересыхания или переувлажнения грунта.
Освещение
Световой день, необходимый для рассады, — не менее 12—14 часов в сутки.
При необходимости используйте досвечивание с помощью фитолампы.
Температура
Оптимальная температура для рассады — +18…+22 °C. Избегайте сквозняков, а при проветривании прикрывайте рассаду газетами или укрывным материалом.
Закаливание
Не забывайте о постепенной закалке после пикировки, чтобы рассада привыкла к новым условиям перед пересадкой в открытый грунт. Для этого за несколько дней до высадки рассады ее начинают выносить на открытый воздух, поэтапно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.
Важно беречь сеянцы от прямых солнечных лучей и ветра.
Частые ошибки при пикировке рассады
Некоторые недочеты при пикировке рассады могут привести к замедлению роста или гибели растений. Ниже подробно расскажем, какие именно факторы следует избежать.
1. Слишком ранняя или поздняя пересадка
Слабые и маленькие саженцы легко повредить при пересадке, кроме того, они хуже приживаются. А переросшие сеянцы со спутавшимися корнями лучше не травмировать лишний раз.
2. Повреждение корней
При сильном повреждении корневой системы рост рассады может замедлиться. Прищипку основного корня хорошо переносят томаты, а вот для других культур она может быть даже губительна.
3. Сильное заглубление молодых растений
Заглубление сеянцев очень плохо переносят любые культуры, поэтому рассада даже может погибнуть.
Какие растения лучше не пикировать
Стоит учитывать, что не все садовые и декоративные растения хорошо переносят эту процедуру. Далее представлен список некоторых из них:
- «Овощи с корнеплодами вместо корней, например, корневой сельдерей, редис, репа, морковь или свекла. Если у них повредить главный корешок, то он, как и у других растений, начнет ветвиться. Для формирования корнеплода это очень плохо, так как он вырастет уродливым и разветвленным», — рассказывает Даниил Костылев.
- Некоторые виды цветов, например, водосбор (аквилегия), шток-роза (мальва), бархатцы, петуния.
- Некоторые пряно-ароматические растения, например, базилик и укроп, могут быть чувствительны к пересадке, поэтому лучше посеять семена сразу в отдельные емкости.
- Бахчевые культуры (тыква, кабачок, огурец, арбуз, дыня, лагенария и другие) очень плохо переносят пересадку. При их выращивании рассадным способом семена сразу рассаживают по отдельным горшочкам.
Советы эксперта
Даниил Костылев рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Многие отождествляют пикировку с прищипкой, но это не так. Пикировка — это пересаживание сеянцев из общего посевного ящика в отдельные посадочные горшки или просто на большую площадь питания. Почему же пикировку связывают с прищипкой? Потому что у томатов (основного рассадного овоща) прищипка ⅓ корешка была обязательным приемом при пикировке. Это приводило к формированию густой широкой мочковатой системы вместо длинной стержневой, которую томат имеет от природы. Для высадки рассады намного выгоднее, чтобы корневая система была не стержневая, а мочковатая. Оттуда и пошло. Сейчас это несколько потеряло актуальность, так как всхожесть семян у многих фирм высокая, и большинство садоводов сразу высевают томаты в отдельные горшочки, или в кассеты с отдельными ячейками, из которых потом пересаживают в горшочки объемом 250—500 мл.
Замечу, что прищипка корня нужна при пикировке далеко не всем овощам. Например, тому же корневому сельдерею эта прищипка полностью противопоказана, так как повреждение главного корешка приводит к уродливости корнеплода.
Что нужно запомнить о пикировке рассады
Пикировка — это важный этап в процессе выращивания растений, который позволяет обеспечить им оптимальные условия для роста и развития. Правильная техника пикировки и выбор подходящих растений помогут вам получить здоровую и крепкую рассаду, готовую к высадке в открытый грунт или теплицу. Растения после этой процедуры быстрее приживаются и в дальнейшем показывают хорошую урожайность.
- Проводите пикировку в оптимальные сроки.
- Соблюдайте правила пересадки, чтобы избежать повреждения корней.
- После пикировки поместите рассаду в затененное и прохладное место на три или четыре дня, а затем верните саженцы на рассеянный яркий солнечный свет.
- Обеспечьте растениям хороший уход после пикировки.
- Поливайте саженцы только отстоянной или талой водой комнатной температуры.
- Первую подкормку проведите не раньше, чем через неделю после процедуры.
Эксперты:
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»
Ольга Пимкина, садовый блогер, создатель группы ВКонтакте и в Telegram Ogorodniymaniac