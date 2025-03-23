Народные приметы на 24 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Ефимов день. Православные чтили память архиепископа Евфимия Новгородского из XV века, который пропагандировал возведение и реконструкцию храмов, перепись церковных текстов.
Приметы погоды 24 марта
Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 24 марта в 2025 году о погоде.
- Появление инея в ночное время обещало бесснежный погожий день.
- Прилет кукушки до образования первых листьев на деревьях 24 марта предвещал голодный год.
- Мыши в поле также знаменовали неурожайный сезон.
- Если в этот день вороны сидели на земле, следовало ждать похолодание, а если на верхушке деревьев — потепления.
- Сильный ветер 24 марта указывал на холодную весну.
- Прилет жаворонков обещал, напротив, теплые весенние деньки.
- Если птицы вили гнезда в тени, люди готовились встречать знойное лето.
- Если с этого дня начинало теплеть, значит, ожидалось теплое лето.
- Грачи вились стаей в небе к дождю.
Что можно делать 24 марта
В этот день люди прислушивались к птицам. При куковании обязательно звенели монетами, чтобы в доме водились деньги.
Также наши предки старались провести 24 марта, максимально осушив глаза слезами. Люди верили, что таким образом привлекут в жизнь счастье на весь год — слез ведь не останется.
Что нельзя делать 24 марта
В этот день запрещалось спрашивать кукушку, сколько жить осталось, чтобы не сократить себе количество отведенных в этом мире дней. Также люди старались не выбрасывать 24 марта птичьи потроха, дабы не призвать в дом недуги.
Кроме того, не рекомендовалось в этот день оставлять на столе хлеб, чтобы не накликать на семью нищенское существование. И негоже 24 марта считалось ссориться, иначе в будущем ждал склочный год.