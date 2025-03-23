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Народные приметы на 24 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Издавна люди на Руси строго двигались по жизни с помощью советов примет. Наши предки боялись ослушаться суеверий, дабы не воодушевить нечисть на зло, и старались выполнять все, что требовал народный календарь. Огромная доля примет дожила до наших дней. Предлагаем погрузиться в мир суеверий на 24 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Улыбающаяся девушка в кепке и голубой рубашке на фоне неба с облаками
Источник: Freepik

Эта дата была известна как Ефимов день. Православные чтили память архиепископа Евфимия Новгородского из XV века, который пропагандировал возведение и реконструкцию храмов, перепись церковных текстов.

Приметы погоды 24 марта

Окунемся в суеверия на Руси с народных примет на 24 марта в 2025 году о погоде.

  • Появление инея в ночное время обещало бесснежный погожий день.
  • Прилет кукушки до образования первых листьев на деревьях 24 марта предвещал голодный год.
  • Мыши в поле также знаменовали неурожайный сезон.
  • Если в этот день вороны сидели на земле, следовало ждать похолодание, а если на верхушке деревьев — потепления.
  • Сильный ветер 24 марта указывал на холодную весну.
  • Прилет жаворонков обещал, напротив, теплые весенние деньки.
  • Если птицы вили гнезда в тени, люди готовились встречать знойное лето.
  • Если с этого дня начинало теплеть, значит, ожидалось теплое лето.
  • Грачи вились стаей в небе к дождю.

Что можно делать 24 марта

В этот день люди прислушивались к птицам. При куковании обязательно звенели монетами, чтобы в доме водились деньги.

Также наши предки старались провести 24 марта, максимально осушив глаза слезами. Люди верили, что таким образом привлекут в жизнь счастье на весь год — слез ведь не останется.

Что нельзя делать 24 марта

В этот день запрещалось спрашивать кукушку, сколько жить осталось, чтобы не сократить себе количество отведенных в этом мире дней. Также люди старались не выбрасывать 24 марта птичьи потроха, дабы не призвать в дом недуги.

Кроме того, не рекомендовалось в этот день оставлять на столе хлеб, чтобы не накликать на семью нищенское существование. И негоже 24 марта считалось ссориться, иначе в будущем ждал склочный год.