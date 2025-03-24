Народные приметы на 25 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как Феофанов день. Православные почитали память преподобного монаха Феофана из Византии, который исцелял людей и изгонял из светлых душ бесов.
Приметы погоды 25 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 25 марта в 2025 году о погоде.
- Дождливый день сулил богатый урожай ржи.
- Тонкий лед на реках говорил о приближении голодного года.
- Если снег на муравейнике таял с левой стороны, люди ждали летом тепло, а если с южной — прохладу.
- Туман 25 марта предвещал отличный урожай льна и овса.
- Полное отсутствие снега на земле в этот день говорило о ненастном лето.
- Иней на ветках деревьев знаменовал дождливый июнь.
- Теплая солнечная погода в этот день сулила лето с большим количеством гроз.
- Если собака без конца 25 марта искала укрытие, то люди ждали приближение холодов.
Что можно делать 25 марта
В этот день наши предки не отходили от своих лошадей. Предполагалось, что если 25 марта животное заболеет, то не поправится все лето. Правильной защитой от недугов крестьяне считали поход с лошадью к роднику, в который закидывали серебро.
Также люди старались в этот день рано пробудиться ото сна, чтобы успеть выйти на улицу и поприветствовать прекрасную весну. Кроме того, народ благодарил зерном 25 марта перелетных птиц за принесенные теплые дни.
Что нельзя делать 25 марта
В этот день запрещалось лениться, чтобы не провести в апатичном состоянии весь сезон. Не рекомендовалось также браниться с близкими, иначе склоки имели все шансы затянуться на долгий срок.
Кроме того, 25 марта люди ничего не забирали домой бесплатно. За любую подаренную вещь обязательно в ответ вручалась монета — в противном случае преследовала вероятность погрязнуть в нищете.