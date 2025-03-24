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Народные приметы на 25 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В давнишние времена народ на Руси разборчиво подходил к проживанию каждого дня. Люди пытались соблюсти как можно больше примет, чтобы не призвать в дом горести и обрести счастье. Суеверия переходили от отца к сыну и дошли до сегодняшнего дня. Предлагаем окунуться в мир примет на 25 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Парень в серой футболке протягивает руку на фоне неба
Источник: Freepik

Эта дата была известна как Феофанов день. Православные почитали память преподобного монаха Феофана из Византии, который исцелял людей и изгонял из светлых душ бесов.

Приметы погоды 25 марта

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 25 марта в 2025 году о погоде.

  • Дождливый день сулил богатый урожай ржи.
  • Тонкий лед на реках говорил о приближении голодного года.
  • Если снег на муравейнике таял с левой стороны, люди ждали летом тепло, а если с южной — прохладу.
  • Туман 25 марта предвещал отличный урожай льна и овса.
  • Полное отсутствие снега на земле в этот день говорило о ненастном лето.
  • Иней на ветках деревьев знаменовал дождливый июнь.
  • Теплая солнечная погода в этот день сулила лето с большим количеством гроз.
  • Если собака без конца 25 марта искала укрытие, то люди ждали приближение холодов.

Что можно делать 25 марта

В этот день наши предки не отходили от своих лошадей. Предполагалось, что если 25 марта животное заболеет, то не поправится все лето. Правильной защитой от недугов крестьяне считали поход с лошадью к роднику, в который закидывали серебро.

Также люди старались в этот день рано пробудиться ото сна, чтобы успеть выйти на улицу и поприветствовать прекрасную весну. Кроме того, народ благодарил зерном 25 марта перелетных птиц за принесенные теплые дни.

Что нельзя делать 25 марта

В этот день запрещалось лениться, чтобы не провести в апатичном состоянии весь сезон. Не рекомендовалось также браниться с близкими, иначе склоки имели все шансы затянуться на долгий срок.

Кроме того, 25 марта люди ничего не забирали домой бесплатно. За любую подаренную вещь обязательно в ответ вручалась монета — в противном случае преследовала вероятность погрязнуть в нищете.