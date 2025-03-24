Народные приметы на 25 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В давнишние времена народ на Руси разборчиво подходил к проживанию каждого дня. Люди пытались соблюсти как можно больше примет, чтобы не призвать в дом горести и обрести счастье. Суеверия переходили от отца к сыну и дошли до сегодняшнего дня. Предлагаем окунуться в мир примет на 25 марта.