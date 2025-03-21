Разрушительная пыль и предзнаменования: факты о штормах в США

Более 120 торнадо пронеслись по США в выходные. Помимо них, штормы принесли чрезвычайно сильные ветры в пострадавшие от засухи районы равнинных штатов, вызвав пыльные бури и лесные пожары от Техаса до Канзаса. Совокупное воздействие стало одним из самых смертоносных погодных бедствий, не связанных с ураганами, за последние десятилетия в США.
Метеоролог Эрик Холтаус рассказал The Guardian о растущей обеспокоенности по поводу пыльных бурь и о том, почему недавние такие явления стали предвестниками будущих.
Предзнаменование будущего
По мере потепления климата ежегодный весенний сезон торнадо смещается на восток. Такие атмосферные вихри не были зафиксированы ни в Канзасе, ни в Оклахоме, ни в Техасе, то есть в тех штатах, которые наиболее подвержены им. Однако эти погодные явления наблюдались в Алабаме и восточнее.
Первопричина этого сдвига сложна, но большую роль играет потепление в Мексиканском заливе. Воды в нем более чем на десять градусов теплее, чем обычно в это время года. Такой рост показателя способствует дополнительному увлажнению атмосферы и особенно сильному повышению температуры в ночное время.
Большое количество торнадо также происходили ночью, из-за чего пострадавшим было сложнее найти укрытие. Это еще одно последствие глобального потепления.
Пыльные бури вызывают растущую озабоченность
Какими бы сильными ни были торнадо, они по разрушительности, масштабности и смертоносности уступают пыльным бурям. А эта весна характеризуется идеальным сочетанием условий для образования пыли и пожаров на центральных равнинах. За последние несколько месяцев на обширной территории от Аризоны до Канзаса выпало менее десяти процентов нормы осадков, а масштабы засухи достигли максимума в некоторых частях западного Техаса. В Канзасе из-за пыли во время шторма видимость упала почти до нуля, что привело к огромной пробке на шоссе.
В последние годы частота пыльных бурь стремительно растет из-за продолжающихся на протяжении десятилетий засух на юго-западе США. При этом сочетание пыльных бурь и торнадо сделало прошедшие в Соединенных Штатах штормы одними из самых смертоносных с 1980 годов.
Люди, наиболее уязвимые к катаклизмам
Плохое качество воздуха из-за пыльных бурь оказывает серьезное влияние на здоровье населения. Загрязнение воздуха убивает более восьми миллионов человек в год по всему миру.
В какой-то момент во время штормов в США качество воздуха на Среднем Западе было за гранью допустимого из-за поднявшейся пыли. В Сент-Луисе показатель в шесть раз превысил опасный уровень — намного выше того, при котором Агентство по охране окружающей среды рекомендует ограничить пребывание на открытом воздухе.
Штормы, прошедшие в Америке в выходные, подтвердили тенденцию, согласно которой люди с хроническими заболеваниями или те, у кого мало ресурсов, чаще страдают от суровых погодных условий. Более половины тех, кто погибает во время торнадо, живут во временных жилищах.
Штормы были хорошо предсказаны
За последние десять лет навыки прогнозирования погоды значительно улучшились, но прогнозы торнадо в этот раз были исключительно точными и сделанными с большим запасом времени, чем обычно. Это был всего лишь третий случай за 30-летнюю историю Центра прогнозирования штормов, когда синоптики предупредили о высоком риске торнадо более чем за 24 часа.
На самом деле специалисты прогнозировали максимальную вероятность торнадо за шесть дней до того, как они пронеслись по США. В частности, один специалист назвал прогноз штормов на субботу, 15 марта, «практически идеальным».
Ранее рассказали подробнее о последствиях штормов в Соединенных Штатах.