Разрушительная пыль и предзнаменования: факты о штормах в США

Какими бы сильными ни были торнадо, они по разрушительности, масштабности и смертоносности уступают пыльным бурям. А эта весна характеризуется идеальным сочетанием условий для образования пыли и пожаров на центральных равнинах. За последние несколько месяцев на обширной территории от Аризоны до Канзаса выпало менее десяти процентов нормы осадков, а масштабы засухи достигли максимума в некоторых частях западного Техаса. В Канзасе из-за пыли во время шторма видимость упала почти до нуля, что привело к огромной пробке на шоссе.