Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 87% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: © РИА Новости

«Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов; 310 приусадебных участков; 48 низководных мостов; 39 участков автодорог. За сутки освободились от воды: 21 жилой и 81 дачный дом; 209 приусадебных участков; восемь низководных мостов; пять участков автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. Также в местах подтоплений оказывается адресная помощь людям, организованы лодочные переправы, спасатели подвозят продукты и предметы первой необходимости.