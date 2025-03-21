Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России

Отмечается, что сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. Также в местах подтоплений оказывается адресная помощь людям, организованы лодочные переправы, спасатели подвозят продукты и предметы первой необходимости.