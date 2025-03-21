Какая будет весна в России в 2025 году

Что касается дождей, синоптики советуют готовиться к более влажной весне, чем было ранее. Скорее всего, стоит ожидать обильные осадки. В Ростове-на-Дону их может выпасть почти в пять раз больше, чем в 2024 году — до 145 миллиметров, в Волгограде — в три раза, а в Краснодаре — в два раза.