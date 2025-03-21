Какая будет весна в России в 2025 году

Весна — это время пробуждения природы и обновления. С первыми теплыми лучами солнца начинают распускаться цветы, а деревья покрываются зеленью. Птицы возвращаются из теплых краев, наполняя воздух радостным щебетом. Весна приносит с собой свежесть и надежду, вдохновляя людей на новые начинания.
Это время, когда хочется выйти на улицу, вдохнуть аромат цветущих деревьев и насладиться каждым мгновением.
В этой статье расскажем, какой будет весна в 2025 году, чего следует ожидать от природы и погоды в разных регионах России, а также вспомним, какими были март, апрель и май в 2024 году.
Что прогнозируют синоптики на весну 2025 года
Синоптики прогнозируют, что весна 2025 года в России наступит раньше, чем 20 марта. Именно в этот день обычно в северном полушарии меняется сезон.
Ожидается, что весна будет теплой и дождливой, температура минимум на 1 превысит климатическую норму как на европейской территории России, так и во многих других регионах.
При этом средняя температура в марте, согласно прогнозам, будет на 4−5°С выше нормы. В целом, в начале этого месяца можно ожидать морозов ночью и перепадов температур в течение суток, но примерно с 15 во многих регионах России числа начнется устойчивое потепление.
Аномально теплая зима создаст благоприятные условия для преждевременного цветения растений и позволит начать сельскохозяйственные работы раньше времени.
Согласно народным приметам, если зимой нет снега, значит, весной будут дожди. Отчасти эту примету с древности связывают с круговоротом воды в природе.
При таянии снег превращается в воду и орошает землю, напитывая ее влагой. А поскольку в этом году снежного покрова практически нет, природа вынуждена соблюдать водный баланс. Поэтому весной следует ожидать дождей и, возможно, слишком сильных, которые могут привести к наводнениям.
В апреле погода ожидается умеренной теплоты, а вот май принесет с собой аномальное тепло даже в Сибирь.
В общем, предстоящая весна может стать самой теплой за последние десять лет метеонаблюдений.
Прогноз на весну в 2025 году в разных регионах России
Весна 2025 года обещает быть разнообразной в зависимости от региона России. Рассказываем, какая весна в этом году будет в Москве, на Урале, в СПБ, Сибири, Башкирии, Алтайском и Краснодарском крае и Крыму.
Москва и Московская область
В этом году, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москву и Московскую область весна придет раньше времени. В частности, об этом говорит полное или частичное отсутствие снежного покрова.
Весна в Москве и Московской области будет теплая. В этих регионах тепловая аномалия будет одной из самых высоких — до 1,7°С.
В начале марта следует ожидать переменчивую температуру воздуха, однако уже во второй половине месяца установится положительная среднесуточная температура.
Как мы уже говорили, метеорологическая весна должна наступать 20 марта, однако по факту она начнется на две-три недели раньше срока из-за аномально теплой зимы в этом году.
Что касается дождей, их стоит ожидать в апреле, причем, согласно прогнозам, они будут проливными. Также вполне возможны снегопады — как в середине марта, так и в мае. В целом, второй месяц весны может побить рекорд по норме осадков.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Как и в Москве, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область весна придет раньше положенного срока и будет аномально теплой. В этом регионе температура в марте, апреле и мае будет выше климатической нормы на 1,5−1,8°С.
В связи с такой теплой погодой, цветение растений начнется раньше обычного, что является плохой новостью для людей с аллергией на пыльцу.
Согласно прогнозам погоды на март, апрель и май 2025 года, в Петербурге ожидается ясная безоблачная погода. Пока что весной в Ленинградской области будет мало дождей. В совокупности с малоснежной зимой это означает, что критического половодья рек не будет, аномальной высоты вода не достигнет.
Центральный федеральный округ
В Центральной России в этом году весна будет ранней и теплой, хотя начало будет напоминать холодную зиму, которой не было в большинстве регионов страны.
В марте температура будет вполне зимней — от −1° до −7°С. При этом высока вероятность сильных снегопадов и гололедицы. Однако примерно после 20-х чисел месяца начнет теплеть. В среднем воздух прогреется от +2°С до 7.
В апреле снегопадов и гололедицы уже не будет. Снежный покров полностью сойдет на нет, на земле начнет проступать зелень.
В мае погода в Центральном федеральном округе будет такая, какой ее ожидают. Воздух прогреется до +20…+25°С. Конечно, возможны похолодания, но в целом этот месяц будет радовать теплом, солнцем и редкими кратковременными дождями.
Уральский федеральный округ
На Урале преобладает горный климат, характеризующийся резким перепадом температур и непредсказуемостью атмосферных явлений даже в течение суток.
В целом людям, живущим в городах Уральского федерального округа, весной стоит ожидать аномальных температур. Превышение климатической нормы более чем на 1 коснется и этого региона.
На Урале также ожидаются высокие подъемы воды в реках. Это связано с тем, что в этом регионе зимой, во-первых, промерзла почва, во-вторых, было много снега, в третьих, весной ожидается много осадков в виде проливных дождей.
Однако стоит отметить, что сказать точно, где именно ожидать половодья, можно будет сказать за пять-семь дней до наступления метеорологической весны.
Март в Оренбурге и его области будет относительно теплым, но с перепадами температуры. До +6°С стоит ждать только к концу месяца. Затем этот показатель будет расти.
В столице Башкирии и Кургане в начале весны будет сохраняться зимняя температура, которая будет опускать до −10°С ночью, а днем показатель вырастет до +1…+6°С.
В Ханты-Мансийском автономном округе погода будет не такая, как в остальном Уральском федеральном округе. Там в марте ожидаются морозы от −17°С до −27°С ночью и от −5°С до −7°С днем. Теплая погода в ХМАО установится не раньше апреля.
В Сыктывкаре погода в течение марта будет переменчивой. В середине марта возможны заморозки до −15°С, однако к концу первого весеннего месяца воздух начнет прогреваться до +1…+3°С. Но, несмотря на это, в начале сезона стоит ждать снегопадов и снега с дождем.
Южный федеральный округ
Весна на Юге России будет теплее нормы, что крайне неблагоприятно для этого региона, так как влага будет расходоваться на испарение, негативно сказываясь развитии озимых.
Согласно данным Погоды Mai.ru, в марте в Краснодарском крае ожидается плюсовая температура — от +2…+4°С ночью до +9…+17°С днем. В Республике Крым будет примерно такая же температура.
Что касается дождей, синоптики советуют готовиться к более влажной весне, чем было ранее. Скорее всего, стоит ожидать обильные осадки. В Ростове-на-Дону их может выпасть почти в пять раз больше, чем в 2024 году — до 145 миллиметров, в Волгограде — в три раза, а в Краснодаре — в два раза.
Что касается Крыма, осадки будут, но не такие сильные, чтобы затопить полуостров. Однако зонтик под рукой иметь стоит, особенно это касается жителей горных районов, где весной часто идут дожди.
Приволжский федеральный округ
Весна 2025 года в Приволжском федеральном округе России, согласно прогнозам, ожидается с умеренно теплой погодой.
В марте температура начнет постепенно повышаться, создавая благоприятные условия для начала цветения растений. Апрель ожидается более теплым и солнечным, а в мае возможны кратковременные дожди, однако в целом погода останется комфортной для прогулок и дачных работ.
Метеорологи отмечают, что вероятность весенних заморозков в этом году будет невысокой, что положительно скажется на сельском хозяйстве и садоводстве.
Что касается осадков, они не превысят весеннюю климатическую норму. По предварительному прогнозу максимальные уровни воды в реках можно ожидать в пределах и на 25−150 сантиметров ниже среднемноголетних значений.
Северо-кавказский федеральный округ
В Северо-кавказском федеральном округе март обещает быть ветреным и холодным. Среднесуточная температура составит +8°С.
Согласно прогнозам погоды, в городах округа в марте заморозков не ожидается, так как даже ночью температура не будет опускаться ниже −7°С. Начало апреля будет умеренно теплым, а к концу воздух может прогреться до +17°С.
В мае так же, как и в первые два месяца весны, ожидаются волны тепла — воздух будет прогреваться до +24°С.
Весной в Северо-кавказском федеральном округе будет преимущественно пасмурно. Что касается дождей, они будут редкими и умеренными.
Сибирский федеральный округ
Что касается Сибири, которая считается одним из самых холодных регионов России, весна там будет прохладной и дождливой.
В марте воздух в среднем будет прогреваться до −3°С. Ожидаются также перепады температур — от −2°С до +23°С за несколько суток. Также в этом месяце ожидаются обильные осадки, особенно в первой его половине.
В начале апреля средняя температура не превысит +3°С, однако к концу месяца воздух прогреется до +7°С. А осадки будут сохраняться умеренными в течение всего апреля.
Май также не порадует жителей Сибири. Осадки начнут выпадать в начале месяца и не прекратятся до начала лета. Однако погода будет относительно стабильной со средней температурой воздуха до +11°С.
Кроме того, в Сибири ожидается сильное половодье.
Дальневосточный федеральный округ
Жителей Дальнего Востока ожидает аномально теплая весна. Температура в этот сезон будет превышать климатическую норму на 1 из-за влияния атлантических масс.
Температура превысит климатическую норму уже в марте, где воздух днем к концу месяца прогреется до +5…+8°С. В апреле сохранится такая же погода, причем не потеплеет даже в мае.
При это будет наблюдаться преимущественно облачная погода практически без осадков.
По каким приметам можно определить погоду весной
Во времена, когда еще не было синоптиков, люди определяли, какой будет весна, по животным, домашнему скоту и погоде в зимние месяцы. Кстати говоря, этим поверьям люди верят и в настоящее время.
И вот какие приметы помогут определить, какой будет весна:
- чем больше снега весной, тем дождливее будет весна;
- если зима была суровая, морозная и засушливая, значит, весна будет сухая. А если зима буранная, со стужами и вьюгами, то весна будет теплой и очень дождливой;
- 1 февраля, на Макара, теплая погода — будет ранняя весна;
- жаворонки рано с югов вернулись — весна рано наступит;
- если дрозды прилетели, значит, морозов уже не будет;
- синицы поют — тепло чувствуют;
- первый гром гремит при южном ветре — то и весна будет тёплой, при западном — дождливая, при северном — холодная, при восточном — тёплая и сухая;
- если с крыш свисают длинные сосульки — весна длинной будет;
- яркое солнце в январе значит будет тёплая весна без дождя.
Какой была весна в 2024 году
По данным специалистов, 2024 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Поэтому и весна в прошлом году была одной из самых теплых.
Так, например, в Москве средняя температура весной составила +8°С, что на 1,8° выше климатической нормы.
В Воронеже апрель 2024 года установил новый температурный рекорд: средняя температура месяца составила +14,6 °C, что на 5,9 °C превышает норму. В течение месяца было зафиксировано семь новых абсолютных максимумов температуры.
Что касается дождей, обилие осадков и температурные колебания создали атмосферные рекорды. Согласно данным синоптиков, собенно дождливыми выдались апрель и май. В середине весны ливни накрыли Пермь, Самару, Челябинск, Саратов и Волгоград, тогда как в последние весенние недели дожди обрушились на Москву, Уфу, Екатеринбург, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В целом, весна 2024 года в России характеризовалась значительным превышением температурных норм и повышенной влажностью, что привело к раннему пробуждению природы, стремительному цветению растений и, как следствие, мощному сезону аллергий.
На заметку россиянам: какой будет погода в марте, апреле, мае в 2025 году
Итак, мы узнали, какой весна будет в 2025 году в разных регионах России. Подведем итоги:
- весна в России наступит на две-три недели раньше наступления метеорологической весны. Об этом говорит аномально теплая зима и почти полное отсутствие снежного покрова;
- слишком теплая зима создаст благоприятные условия для преждевременного цветения растений и позволит начать сельскохозяйственные работы раньше времени;
- из-за ранней весны цветение начнется раньше, поэтому людям с аллергией следует быть готовыми;
- в Москве и Санкт-Петербурги, а также в их областях и на Юге России весенняя температура будет на 1,5−1,8°С выше климатической нормы;
- в Сибирском, Уральском и центральном федеральных округах России в начале весны установится зимняя погода, немного теплее станет только в конце апреля;
- в Сибирском, Уральском и центральном федеральных округах России возможны сильные паводки;
- в Северо-кавказском федеральном округе март обещает быть ветреным и холодным. Среднесуточная температура составит +8°С;
- предстоящая весна может стать самой теплой за последние десять лет метеонаблюдений.
Как провести весну на позитиве: советы психолога
Весна — эмоционально сложный переходный период от зимней спячки к летним активностям. О том, как провести месяцы расцвета всего живого правильно, чтобы внезапно не столкнуться с расстройствами психики, рассказывает психолог с 20-летним стажем Ирада Демирова.
Оставайтесь терпимыми к своему состоянию
Хорошая погода мотивирует на свершения — хочется переделать сразу все скопом. Однако организм в начале весны только стартует в перестройке на новые ритмы. Не спешите включать максимальные режимы и не ругайте себя за недостаток сил. Дайте себе время наполниться энергией — больше гуляйте, вдыхайте теплый воздух полной грудью, соединяйтесь с природой и внутренним «я».
Займитесь расхламлением жилья
Уберите из дома все, чем не пользуйтесь, и все, что напоминает о негативном опыте. Такие действия привнесут порядок не только в жилье, но и во внутренний мир. Ощущение легкости и свободы не затянет с визитом в вашу жизнь.
Откройтесь новому и яркому
В период расцвета природы хочется расцвести и самому. Не тормозите порывы — попробуйте подыскать новое хобби. Отличным решением также станет обновление гардероба. Не пугайтесь ярких оттенков вещей — засверкайте в унисон солнечным лучам.