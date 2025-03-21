Монилиоз: причины возникновения и комплексные меры борьбы

Известный также как плодовая гниль, монилиоз ежегодно становится причиной значительных потерь урожая в садах по всей стране. Это коварное грибковое заболевание поражает косточковые и семечковые культуры, проявляясь в виде бурой гнили плодов и усыхания побегов. В этой статье вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым, кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателем группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», подробно рассмотрим причины возникновения монилиоза, научимся распознавать первые признаки заболевания и разберем эффективные методы профилактики и лечения.
Что такое монилиоз
Возбудитель заболевания способен зимовать в мумифицированных плодах, оставшихся на деревьях или опавших на землю, а также в пораженных ветвях и трещинах коры. Весной при наступлении благоприятных условий (повышенная влажность и температура +15…+25 °C), грибница активизируется и начинает производить споры, которые распространяются ветром, дождем и насекомыми.
Инфекция проникает в растение через механические повреждения, ранки от насекомых, трещины в коре и даже через цветки во время цветения. Может проявляться в двух формах: монилиальный ожог (поражение цветков, листьев, веток и побегов) и плодовая гниль (поражение плодов). Особую опасность представляет способность патогена быстро распространяться по саду, поражая за короткий срок большое количество деревьев и уничтожая до 80% урожая при отсутствии своевременных мер защиты.
Признаки плодовой гнили у растений
Проявления инфекции могут отличаться в зависимости от стадии развития растения, погодных условий и вида плодовой культуры. Внимательный садовод должен регулярно осматривать деревья, обращая внимание на следующие характерные признаки:
1. Поражение цветков. Пораженные соцветия приобретают коричневый цвет, вянут и остаются висеть на ветвях не опадая. При высокой влажности на них может появляться сероватый налет спор грибка.
2. Усыхание побегов. Инфекция распространяется от цветков к побегам, вызывая их быстрое увядание и усыхание. Пораженные побеги выглядят так, словно их обожгли огнем (отсюда второе название болезни — монилиальный ожог). Листья на таких побегах буреют, скручиваются, но не опадают, а остаются висеть на дереве.
3. Образование язв на ветвях. На пораженных ветвях формируются характерные вдавленные язвы с трещинами, из которых может выделяться камедь (особенно у косточковых культур). Кора в местах поражения темнеет и отмирает.
4. Гниль плодов. Появляются небольшие бурые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах и охватывают плод целиком. Мякоть под пятном буреет и приобретает гнилостный запах.
5. Мумификация плодов. Пораженные плоды сморщиваются, высыхают и превращаются в твердые «мумии», которые могут оставаться на дереве до следующего сезона, становясь источником новой инфекции.
6. Растрескивание коры. На стволах и скелетных ветвях могут образовываться трещины и раны, что часто приводит к гибели растения.
7. Увядание листьев. Листья на пораженных ветвях быстро теряют тургор, скручиваются, но не опадают, а остаются висеть на дереве в течение длительного времени.
Монилиоз на разных плодовых деревьях: фото и описание
У каждой культуры свои особенности протекания монилиоза, характерные симптомы и степень восприимчивости к патогену. Далее рассмотрим подробнее на примере самых распространенных плодовых деревьев.
Монилиоз вишни
Проявляется особенно агрессивно во влажную погоду в период цветения. Первые признаки можно заметить на цветках, которые буреют, засыхают и остаются висеть на дереве. Затем инфекция быстро распространяется на молодые побеги, вызывая их увядание и усыхание. На плодах заболевание проявляется в виде бурых пятен гнили, которые быстро разрастаются, покрываясь серовато-бежевыми подушечками спор. Пораженные ягоды засыхают, мумифицируются и часто остаются висеть на дереве до следующего сезона. Особенно опасен монилиальный ожог вишни, который может привести к гибели до 70—80% цветков и завязей, а при сильном развитии — к усыханию целых ветвей и даже всего дерева за 2—3 сезона.
Монилиоз яблони
На яблоне проявляется в основном в виде плодовой гнили. В отличие от косточковых культур, монилиальный ожог на яблоне встречается реже. Заболевание обычно начинается с поражения плодов, на которых появляются небольшие бурые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Инфекция часто проникает через механические повреждения кожицы яблок, места повреждения насекомыми или через микротрещины, которые образуются при быстром росте плодов после дождя.
Монилиоз абрикоса
Заболевание проявляется как в форме монилиального ожога, так и в виде плодовой гнили. Особенно опасен ожог, который развивается весной во время цветения. Пораженные цветки быстро буреют, засыхают и остаются висеть на дереве. От цветков инфекция распространяется на побеги, вызывая их усыхание. Характерная особенность монилиоза абрикоса — массовое поражение цветков и молодых побегов, которое может привести к потере значительной части урожая еще на стадии цветения. Пораженные абрикосы часто растрескиваются, из них вытекает сок, привлекающий насекомых, что способствует дальнейшему распространению инфекции.
Монилиоз груши
Инфекция проявляется так же, как и у яблони, в основном в виде плодовой гнили. Монилиальный ожог на груше встречается реже, чем на косточковых культурах. Заболевание начинается с появления на грушах небольших бурых пятен, которые быстро увеличиваются в размерах, охватывая весь плод. На поверхности пораженных груш формируются концентрические круги желтовато-серых или бежевых образований спор. Инфекция часто проникает через чашечку плода или через микротрещины, которая образуется при неравномерном росте. Пораженные груши могут опадать или мумифицироваться и оставаться на дереве до следующего сезона.
Монилиоз сливы
Заболевание проявляется как в форме монилиального ожога, так и плодовой гнили. Весной во время цветения можно наблюдать первые признаки: цветки буреют, засыхают и остаются висеть на дереве. От цветков инфекция распространяется на молодые побеги, вызывая их увядание. Для сливы характерно массовое поражение цветков и завязей, что может привести к потере значительной части урожая еще до формирования плодов.
Как бороться и чем обрабатывать деревья при монилиозе
Борьба с монилиозом требует комплексного подхода, включающего как профилактические, так и лечебные мероприятия. Своевременное и правильное проведение всех необходимых процедур позволит сохранить здоровье плодовых деревьев и получить хороший урожай. Ниже рассмотрим основные шаги и средства по борьбе с этим опасным заболеванием.
1. Санитарная обрезка
Удаление всех пораженных частей растения — первый и обязательный шаг в борьбе с монилиозом. Подробнее рассказывает наш эксперт Николай Хромов:
— Проводите обрезку ежегодно ранней весной (до распускания почек) или осенью (после листопада). Это предотвращает загущение кроны, которое создает благоприятные условия для грибка из-за повышенной влажности и плохой вентиляции.
Удаляйте все сухие, поврежденные, больные ветви, а также побеги с признаками монилиоза (усохшие кончики, ожоги на цветках).
Создавайте открытую структуру, оставляя расстояние между скелетными ветвями. Это улучшает циркуляцию воздуха и доступ солнечного света, что снижает влажность и подавляет развитие грибка. Аккуратно укорачивайте ветви, растущие внутрь кроны.
Обрабатывайте секаторы и пилы после каждого среза (спиртом, 3%-м раствором медного купороса или хлоргексидином), чтобы избежать переноса спор на здоровые ткани. Делайте срезы близко к стволу или основной ветви, не оставляя пеньков, где могут скапливаться патогены. Крупные раны замазывайте качественным садовым варом или специальной пастой для защиты от инфекций.
Сжигайте все обрезанные ветви и пораженные плоды. Не используйте их для компоста — споры грибка сохраняют жизнеспособность годами. После листопада дополнительно прореживайте крону и удаляйте оставшиеся мумифицированные плоды.
«Эти меры снижают риск заражения монилиозом, так как грибок Monilinia активно развивается в условиях застоя влаги и при наличии механических повреждений на деревьях», — комментирует Николай Хромов.
2. Сбор и уничтожение мумифицированных плодов
«Обязательно собирайте и сжигайте пораженные плоды (“мумии”) — они считаются источником инфекции», — рекомендует Николай Хромов.
Мумифицированные плоды, оставшиеся на дереве с прошлого сезона, могут стать основным источником инфекции. Их необходимо тщательно собрать как с деревьев, так и с поверхности почвы под ними. Собранные плоды следует сжечь или закопать в землю на глубину не менее чем 50 см. Эту процедуру рекомендуется проводить осенью после листопада и ранней весной до начала вегетации.
3. Обработка
«Ранней весной, до распускания почек, проведите обработку медьсодержащими препаратами, например 3%-й бордоской жидкостью. Повторные опрыскивания фунгицидами на основе меди или современных биопрепаратов. Выполняйте обработки в фазы цветения и формирования завязей, когда деревья наиболее уязвимы. Избегайте полива методом дождевания в период активного роста и плодоношения — капли воды на листьях и плодах создают условия для прорастания спор», — рассказывает Николай Хромов.
Профилактика монилиоза на плодовых деревьях
Чтобы разобраться, как правильно проводить профилактику заболевания, мы обратились к нашему эксперту Николаю Хромову, и вот что он рассказывает:
— Профилактика монилиоза на плодовых деревьях требует комплексного подхода, сочетающего агротехнические, санитарные и защитные меры. Начинать следует с выбора устойчивых сортов, адаптированных к местному климату, так как такие растения меньше подвержены стрессу и обладают естественным иммунитетом.
Важно обеспечить деревьям оптимальные условия роста: избегать загущенных посадок, чтобы кроны хорошо проветривались и освещались солнцем. Это снижает уровень влажности внутри кроны, что критично для подавления развития грибка.
Регулярная санитарная обрезка играет ключевую роль. Не стоит забывать и про обработку специальными препаратами. Осенью, после листопада, проведите глубокую уборку сада: сожгите или вывезите за пределы участка все растительные остатки.
Для дополнительной защиты побелите стволы и скелетные ветви известью с добавлением медного купороса, так как это уничтожит зимующие споры. Укрепляйте иммунитет деревьев: вносите сбалансированные подкормки (без избытка азота), мульчируйте приствольные круги, контролируйте вредителей (тлю, плодожорок), которые ослабляют растения и способствуют проникновению инфекции.
Даже при соблюдении всех мер профилактики периодически осматривайте деревья. При первых симптомах монилиоза (увядание цветков, усыхание побегов, гниль плодов) немедленно удаляйте пораженные части и тщательно обрабатывайте крону фунгицидами. Комплексный уход и внимание к деталям минимизируют риск эпидемии и сохранят здоровье сада.
Рекомендации эксперта
Мы поинтересовались у нашего эксперта Николая Хромова, какие сорта плодовых деревьев выбрать для регионов с высоким риском монилиоза, и вот что он говорит:
— Важно отдавать предпочтение видам и сортам с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Вот рекомендации по культурам:
Вишня:
- «Шоколадница» — устойчива к заболеванию, компактное дерево с темно-бордовыми плодами.
- «Тургеневка» — слабо поражается грибком, плоды крупные, подходит для холодных регионов.
- «Новелла» — имеет иммунитет к монилиозу и коккомикозу, зимостойкий сорт.
Черешня:
- «Ипуть» — устойчива к грибковым инфекциям, раннеспелый, морозостойкий.
- «Фатеж» — редко болеет монилиозом, плоды кисло-сладкие, крона раскидистая.
- «Ревна» — высокая сопротивляемость болезням, подходит для средней полосы.
Слива:
- «Стенлей», или «Стенли» — среднеустойчивый к монилиозу, поздний сорт с крупными плодами.
- «Блюфри» — хороший иммунитет, плоды фиолетовые, сладкие.
- «Венгерка Белорусская» — редко болеет, подходит для влажного климата.
Абрикос:
- «Цюрупинский» — устойчив к заболеванию и засухе, плоды мелкие, но ароматные.
- «Лескоре» — слабо поражается грибком, раннее плодоношение.
- «Голдрич» — высокоустойчивый сорт с крупными плодами.
Яблоня:
- «Флорина» — устойчива к парше и грибкам, плоды хранятся долго.
- «Лигол» — имеет иммунитет к основным заболеваниям, требует минимальной обработки.
Избегайте посадки восприимчивых сортов рядом с устойчивыми, чтобы снизить риск перекрестного заражения. Устойчивость сорта не гарантирует полную защиту, но в сочетании с правильной агротехникой значительно снижает риск эпидемии.
Главное о монилиозе
В статье мы вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым разобрали, что такое монилиоз, чем это заболевание опасно, какие меры профилактики и лечения необходимо использовать. Давайте подытожим ключевые моменты, которые стоит учесть, чтобы спасти урожай от инфекции:
- Плодовая гниль — это опасное грибковое заболевание, вызываемое патогенными грибами рода Monilia.
- Инфекция проникает в растение через механические повреждения, ранки от насекомых, трещины в коре и даже через цветки во время цветения.
- Основные признаки плодовой гнили у растений: поражение цветков, усыхание побегов, образование язв на ветвях, гниль плодов и мумификация плодов, растрескивание коры, увядание листьев.
- В борьбе с монилиозом помогут: санитарная обрезка, сбор и уничтожение мумифицированных плодов, а также обработка специальными препаратами.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»