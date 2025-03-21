Монилиоз: причины возникновения и комплексные меры борьбы

Проявляется особенно агрессивно во влажную погоду в период цветения. Первые признаки можно заметить на цветках, которые буреют, засыхают и остаются висеть на дереве. Затем инфекция быстро распространяется на молодые побеги, вызывая их увядание и усыхание. На плодах заболевание проявляется в виде бурых пятен гнили, которые быстро разрастаются, покрываясь серовато-бежевыми подушечками спор. Пораженные ягоды засыхают, мумифицируются и часто остаются висеть на дереве до следующего сезона. Особенно опасен монилиальный ожог вишни, который может привести к гибели до 70—80% цветков и завязей, а при сильном развитии — к усыханию целых ветвей и даже всего дерева за 2—3 сезона.