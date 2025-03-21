Как выращивать рассаду гвоздики в домашних условиях

Диантусы можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом. Основное отличие этих методов состоит в сроках зацветания. В первом случае бутоны появятся и распустятся только на следующий сезон, так как все лето растение будет наращивать зеленую массу и накапливать силы. А вот гвоздики, выращенные из саженцев, будут украшать ваш сад на протяжении двух или трех месяцев уже в этом году.