Из-за таяния ледников могут пострадать 2 млрд человек. Как это возможно

Таяние ледников угрожает водоснабжению и продовольственной безопасности двух миллиардов человек. Так говорится в новом докладе ЮНЕСКО, который был опубликован 21 марта в честь Всемирного дня ледников. Об этом сообщает The Guardian.
Всемирный день ледников был утвержден в декабре 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Помимо этого, 2025-й объявлен Международным годом сохранения ледников. Решение об этих датах было принято, чтобы повысить осведомленность мирового сообщества о важнейшей роли снежных и ледовых покровов для климата и экологии, а также об экономических, социальных и экологических последствиях грядущих изменений глобального потепления.
В честь Дня ледников ЮНЕСКО опубликовала доклад, в котором предупредила, что стремительное исчезновение ледяных покровов планеты может нарушить водоснабжение и продовольственную безопасность во многих регионах мира. Как отметили специалисты, от таяния ледников уже пострадали две трети всех орошаемых сельскохозяйственных угодий мира, а в ближайшей перспективе с последствиями столкнутся два миллиарда человек.
Сегодня наблюдаются самые быстрые темпы таяния снежных покровов. Особенно сильно от глобального потепления пострадали ледники в Норвегии, Швеции, Андах и Восточной Африке. Например, в Андах с 1998 года растаяло от трети до половины ледников. В Альпах и Пиренеях за тот же период — около 40%. Директор по водным ресурсам ЮНЕСКО Абу Амани отметил, что таяние ледников снижает отражающую способность земной поверхности, из-за чего глобальное потепление идет еще быстрее.
Таяние ледников неизбежно перекликается со снабжением людей водой и продовольствием. В зоне риска находятся и крупнейшие мировые экономики. Например, в США бассейн реки Колорадо страдает от засухи с 2000 года. Глобальное потепление привело к тому, что осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега. Из-за этого вода уходит быстрее и не пополняет подземные источники. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле назвала ситуацию критической и призвала как можно скорее принять срочные меры по сохранению ледников.
Ранее ученые из Гетеборгского университета Швеции заявили, что в ближайшие три года Арктика может полностью освободиться ото льда. Исследователи называют это событие «зловещим рубежом» для планеты, который разрушительно повлияет на климат и экосистему. Согласно прогнозам, первое лето безо льда в Арктике может наступить уже к 2027 году.
Таяние арктических льдов скажется на климате по всему миру. Ученые предсказывают, что это может обернуться похолоданием до −20 °C на юге Европы и лесными пожарами в Скандинавии. Уменьшение площади льда снижает отражение солнечного света, из-за чего тепло остается в океане, усиливая глобальное потепление.
Последствия глобального потепления видны уже сегодня. Так, на Шпицбергене начали оттаивать из вечной мерзлоты захоронения китобоев
Глобальное потепление обнажает и другие артефакты прошлого. Так, из-за таяния ледника Мармолада в Доломитовых Альпах Италии находят множество объектов времен Первой мировой войны, в том числе оружие, сани, дневники, а также тела солдат. Ледник может полностью исчезнуть к 2040 году из-за повышения средней температуры. По словам итальянских экспертов, уже сейчас он теряет семь-десять сантиметров льда в день. А к 2060-му может исчезнуть 80% ледников в итальянских Альпах. Это приведет к еще более сильным засухам через 30−40 лет.