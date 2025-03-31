Из-за таяния ледников могут пострадать 2 млрд человек. Как это возможно

Глобальное потепление обнажает и другие артефакты прошлого. Так, из-за таяния ледника Мармолада в Доломитовых Альпах Италии находят множество объектов времен Первой мировой войны, в том числе оружие, сани, дневники, а также тела солдат. Ледник может полностью исчезнуть к 2040 году из-за повышения средней температуры. По словам итальянских экспертов, уже сейчас он теряет семь-десять сантиметров льда в день. А к 2060-му может исчезнуть 80% ледников в итальянских Альпах. Это приведет к еще более сильным засухам через 30−40 лет.