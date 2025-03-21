Эколог рассказал о причинах изменения климата

Климат на планете меняется, и изменения эти существенны — этот факт за последние десятилетия был подтвержден многочисленными исследованиями. Однако единой версии, почему климат меняется, пока нет. Многообразие мнений говорит о том, что понимание причин изменений климата — непростая и пока еще не до конца решенная задача.
«Главная проблема состоит в отсутствии достоверных количественных оценок вклада как антропогенных, так и природных факторов в формирование глобального климата. Накопилось уже много фактов, противоречащих антропогенной гипотезе», — говорит Дмитрий Федоров, директор АНО «Зеленая цивилизация», кандидат биологических наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы.
Он объясняет, что в истории инструментальных наблюдений за климатом уже были периоды глобального потепления, между которыми проходило 60−70 лет. И если в последней четверти XX века повышение температуры действительно совпало с ростом потребления топлива, то в 1930—1940 годах оно точно потреблялось в малых количествах. Это значит, что предыдущее потепление, как и более раннее, относившееся к XIX веку, с усилением влияния человека не связаны.
«Восходящую фазу последней волны потепления связывают лишь с выбросами углекислого газа, используя эту связь для доказательства усиления влияния человека на климат и оставляя без объяснения предыдущие волны циклических потеплений с периодом около 60 — 70 лет», — добавляет Федоров и обращает внимание, что пока никто из сторонников глобального «парникового» потепления достоверно не доказал, что наблюдаемого увеличения концентрации CO² достаточно для того, чтобы вызвать антропогенный характер потепления последних 30 лет.
«Глобальное потепление живет своей жизнью, очень сложно на него повлиять ограничительными или регуляторными мерами, а потому к нему необходимо адаптироваться», — поясняет Дмитрий Федоров. В России такая система адаптации существует — это регулярно обновляемый Национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата.
Редактор Ксения Скрыпник
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