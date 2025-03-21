Эколог рассказал о причинах изменения климата

Он объясняет, что в истории инструментальных наблюдений за климатом уже были периоды глобального потепления, между которыми проходило 60−70 лет. И если в последней четверти XX века повышение температуры действительно совпало с ростом потребления топлива, то в 1930—1940 годах оно точно потреблялось в малых количествах. Это значит, что предыдущее потепление, как и более раннее, относившееся к XIX веку, с усилением влияния человека не связаны.