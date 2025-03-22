У берегов Курил зафиксировано землетрясение

Толчки были зафиксированы в 1:36 в 102 км к юго-востоку от города Пематангсиантар на острове Суматра. В населенном пункте живут более 209 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 158 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.