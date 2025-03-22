Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в выходные, 22 и 23 марта, москвичей ожидает преимущественно ясная погода. В оба дня осадков не ожидается. В то же время в Подмосковье условия останутся аналогичными: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура останется на уровне московских данных.