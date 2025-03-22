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Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта

Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 22 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 46% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −7.

В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +4 до +9 градусов, а ночью температура может упасть до −10.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 762−764 мм ртутного столба.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в выходные, 22 и 23 марта, москвичей ожидает преимущественно ясная погода. В оба дня осадков не ожидается. В то же время в Подмосковье условия останутся аналогичными: в течение всего дня осадки не предвидятся, а температура останется на уровне московских данных.