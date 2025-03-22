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Вильфанд: в Москве с 25 марта начнутся дожди

При этом сильных осадков не ожидается, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 46% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Дожди прогнозируются в Московском регионе с 25 марта, однако осадки не будут интенсивными. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник в Москве прогнозируется дождь, сильных осадков не ожидается, пройдут весенние небольшие дожди. Будет облачно, от этого начнет повышаться ночная температура воздуха, в ночь на вторник она составит около 0 градусов. В последующем значения ночью будут положительными — плюс 1−6 градусов», — сказал он.

Метеоролог добавил, что солнечная погода закончится 24 марта, но солнечное тепло останется, давление будет около нормы.