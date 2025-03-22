На следующей неделе температура в Московском регионе будет достигать плюс 13−15 градусов

«Днем на следующей неделе температура в Московском регионе будет повышаться, причина — антициклон. Прогнозируется малооблачная и маловетреная погода. Днем солнце уже вполне приличное, оно повышает температуру, поэтому будет большой суточный ход температуры между. Дневные температуры в начале недели в столице составят плюс 8−13 градусов, в пятницу — до плюс 15 градусов», — сказал он.