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На следующей неделе температура в Московском регионе будет достигать плюс 13−15 градусов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Температура днем на следующей неделе в Московском регионе будет повышаться до плюс 13−15 градусов. Для марта такие показатели являются редкостью, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 53% 756 мм рт. ст. +8°

«Днем на следующей неделе температура в Московском регионе будет повышаться, причина — антициклон. Прогнозируется малооблачная и маловетреная погода. Днем солнце уже вполне приличное, оно повышает температуру, поэтому будет большой суточный ход температуры между. Дневные температуры в начале недели в столице составят плюс 8−13 градусов, в пятницу — до плюс 15 градусов», — сказал он.

Вильфанд добавил, такие температуры намного выше климатической нормы, повышение температуры связано с потоками воздуха, идущими с юга и юго-запада. «Март — это зимний месяц [по метеорологическим характеристикам]. Такие значения редкие и высокие, но не рекордные», — резюмировал Вильфанд.