Вильфанд: годовая температура в РФ повысилась на 0,45 градуса за 10 лет

«Если сравнить два тридцатилетия — с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы, то оказывается, что средняя месячная температура в январе повысилась более чем на 3 градуса: была — минус 9,3, а стала — минус 6,2. Это касается и летних температур. Скорость повышения температурного фона в нашей стране очень большая. В среднем по территории страны за 10 лет годовая температура повысилась на 0,45 градуса», — сказал он.