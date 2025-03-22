Вильфанд: годовая температура в РФ повысилась на 0,45 градуса за 10 лет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Годовые температуры на территории России в среднем выросли на 0,45 градуса за последние 10 лет. Меняется и количество осадков, некоторые регионы стали более засушливыми, сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если сравнить два тридцатилетия — с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы, то оказывается, что средняя месячная температура в январе повысилась более чем на 3 градуса: была — минус 9,3, а стала — минус 6,2. Это касается и летних температур. Скорость повышения температурного фона в нашей стране очень большая. В среднем по территории страны за 10 лет годовая температура повысилась на 0,45 градуса», — сказал он.
Метеоролог подчеркнул, что изменилось и количество влаги. Например, территории юга европейской части России стали более засушливыми, чем ранее, что негативно влияет на сельскохозяйственные культуры. Увеличивается и количество опасных явлений, фиксирующихся на территории нашей страны. За последние 25 лет их количество возросло в два раза.