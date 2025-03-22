В Чехии произошло землетрясение

ПРАГА, 22 мар — РИА Новости. Землетрясение амплитудой около двух баллов в субботу зафиксировали в западных районах Чехии специалисты Геофизического института Академии наук Чехии, сообщила журналистам научный сотрудник института Яна Доубравова.
«Эпицентр землетрясения находился неподалеку от районного центра Хеб, граничащего с Германией, на глубине около 10 километров. Наши автоматические станции оценили амплитуду толчков на уровне чуть выше двух баллов», — сказала Доубравова.
По ее словам, пока трудно сказать, останутся ли данные толчки одиночным явлением или окажутся началом целой серии землетрясений большего или меньшего масштаба.
Землетрясения в данном регионе Чехии, как отметила Доубравова, — весьма нередкое явление, обычно они имеют силу около двух, реже трех баллов. Чаще всего люди их ощущают в наиболее спокойное время суток, то есть ночью. А порой землетрясения проявляют себя в виде сильных раскатов грома.
Самые сильные землетрясения в районе Хеба произошли в 1985 и 2014 годах, когда их магнитуда достигала показателя 4,6. Они сопровождались, в частности, обрушением дымоходов и трещинами стен зданий или осыпавшейся штукатуркой. Подземные толчки также ощущались в центральной части Чехии, в том числе в Праге.