В Чехии произошло землетрясение

Землетрясения в данном регионе Чехии, как отметила Доубравова, — весьма нередкое явление, обычно они имеют силу около двух, реже трех баллов. Чаще всего люди их ощущают в наиболее спокойное время суток, то есть ночью. А порой землетрясения проявляют себя в виде сильных раскатов грома.