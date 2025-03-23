Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой — прим. ТАСС) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», — сказал он.