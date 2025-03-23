Вильфанд: «египетские ночи» придут в центр европейской России летом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Египетские ночи» с очень теплой температурой воздуха придут на территорию центра европейской части России этим летом. Такие нехарактерные для РФ показатели встречаются все чаще, сказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.