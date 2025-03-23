Вильфанд: «египетские ночи» придут в центр европейской России летом

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Египетские ночи» с очень теплой температурой воздуха придут на территорию центра европейской части России этим летом. Такие нехарактерные для РФ показатели встречаются все чаще, сказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Насчет “египетских ночей” (с экстремально теплыми значениями, сильно превышающими климатические характеристики ночной температуры в летний период — прим. ТАСС), да, они прогнозируются», — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении «египетских ночей» в центр европейской России.
Вильфанд уточнил, что летом все чаще встречаются температуры, которые раньше были нехарактерны для этих территорий.