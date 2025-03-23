В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 1943 года

Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст., выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году», — написал синоптик.
По его словам, в ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 мм рт. ст., что значительно выше показателя нормы.
7 февраля 2025 года в Москве был побит рекорд атмосферного давления 2012 года. На ВДНХ максимальное атмосферное давление достигло 774,5 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд 13-летней давности составил 773,7 мм ртутного столба.