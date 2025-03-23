В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 1943 года

«Сегодня, в 8 часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст., выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году», — написал синоптик.