У Шепелевского маяка зафиксировали небесное шоу, сезон которого обычно уже заканчивается

Обычно сезон северного сияния в Петербурге и Ленобласти завершается в середине марта. Увидеть ярко-зеленые всполохи в небе можно только с помощью фотоаппарата или камеры мобильного телефона, если выставить для фотосъемки выдержку от 3 до 30 секунд в зависимости от степени выраженности северного сияния.