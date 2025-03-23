У Шепелевского маяка зафиксировали небесное шоу, сезон которого обычно уже заканчивается

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Одна из лучших точек наблюдения за авроральной активностью солнца, как по-научному называется это природное явление, находится в полутора километрах к северо-западу от деревни Шепелёво близ Соснового Бора.
Обычно сезон северного сияния в Петербурге и Ленобласти завершается в середине марта. Увидеть ярко-зеленые всполохи в небе можно только с помощью фотоаппарата или камеры мобильного телефона, если выставить для фотосъемки выдержку от 3 до 30 секунд в зависимости от степени выраженности северного сияния.