Северное сияние видели ночью нижегородцы

В столице Приволжья вечером было облачно, поэтому сияние лучше было видно за его пределами. В Нижегородском планетарии отметили, что ночью 23 марта (между 03.00−06.00) ожидалось усиление свечения.
«Данное сияние является продолжением сияния предыдущей ночи, когда дуга ушла довольно далеко на юг (наш сотрудник Никита Капитанов зафиксировал свечение на пике Терскол, широта 43°)», — сообщил планетарий у себя в соцсетях.
Как отмечает издание «Газета.ру» северное сияние этой ночью видели и других регионов, в частности, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Свердловской областей и Пермского края. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что причиной северного сияния стала сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки.
«Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы», — написал он.
Ранее сообщалось, что мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область.