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Северное сияние видели ночью нижегородцы

Ночью нижегородцы увидели в небе северное сияние. Вспышки появились на небосводе около 21:30.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 49% 763 мм рт. ст. +15°
Источник: НИА-Нижний Новгород

В столице Приволжья вечером было облачно, поэтому сияние лучше было видно за его пределами. В Нижегородском планетарии отметили, что ночью 23 марта (между 03.00−06.00) ожидалось усиление свечения.

«Данное сияние является продолжением сияния предыдущей ночи, когда дуга ушла довольно далеко на юг (наш сотрудник Никита Капитанов зафиксировал свечение на пике Терскол, широта 43°)», — сообщил планетарий у себя в соцсетях.

Как отмечает издание «Газета.ру» северное сияние этой ночью видели и других регионов, в частности, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Свердловской областей и Пермского края. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что причиной северного сияния стала сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки.

«Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы», — написал он.

Ранее сообщалось, что мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область.