Омичи смогли сфотографировать мартовское северное сияние

«Равноденствие подарило сегодня небесное шоу. Наконец-то получилось поймать северное сияние впервые за март. Дуга была такой яркости, что на улице стало светлее. А как же было приятно наблюдать ярко-алую верхушку сияния, словно вареньем намазано», — отметила автор фото.