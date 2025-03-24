Омичи смогли сфотографировать мартовское северное сияние

Фотоснимки яркого небесного явления появились в группе «ВКонтакте» «Охотник за красотами Омская область». Само сияние омичи наблюдали несколько дней, начиная с 22 марта. Автор фото отмечает, что именно в дни весеннего равноденствия складывается сразу несколько факторов.
«Равноденствие подарило сегодня небесное шоу. Наконец-то получилось поймать северное сияние впервые за март. Дуга была такой яркости, что на улице стало светлее. А как же было приятно наблюдать ярко-алую верхушку сияния, словно вареньем намазано», — отметила автор фото.
Также девушка добавила, что все фото, снятые ею, не были искусственно обработаны, поэтому перед вами предстает реальная природная красота.
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