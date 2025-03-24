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Камчатку настиг аномальный снежный циклон: кадры разгула стихии

Камчатку вторые сутки заносит снегом.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 72% 754 мм рт. ст. +11°
30

Первый за сезон снежный циклон оказался такой силы, что полностью парализовал жизнь большинства населённых пунктов в том числе и Петропавловска-Камчатского. В понедельник утром работа общественного транспорта была остановлена, школы и вузы отменили занятия, а многие организации временно перевели сотрудников на удалёнку.

Те же, кому пришлось идти на работу, шли на неё в прямом смысле слова — пешком. Снегоуборочная техника не только расчищала проезжую часть, но и откапывала брошенные ночью прямо посреди дороги автомобили, многие из которых к утру полностью скрылись под снегом.