Посадка голубики весной в открытый грунт: пошаговая инструкция для начинающих садоводов

Стоимость голубики в магазинах зашкаливает, и не у всех есть возможность побаловать себя такой роскошью. А что, если посадить голубику прямо у себя на садовом участке? Эти вкусные и полезные ягоды станут настоящим украшением любого стола. К тому же из них можно приготовить все, что душе угодно: от компотов и смузи до мороженого и джема. В этой статье вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым, кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателем группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», подробно разберем все этапы посадки голубики в открытый грунт весной.