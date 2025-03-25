Народные приметы на 26 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что в конце марта природа пробуждается, а деревья начинают наполняться живительной силой. Именно поэтому в Никифоров день, в принципе, как и в любой другой нельзя ломать ветки, обдирать кору или выкорчевывать деревья. Иначе можно накликать беду на свой род, лишив его защиты Земли.