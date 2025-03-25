Народные приметы на 26 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 26 марта отмечается Никифоров день. Никифор — патриарх Константинопольский, живший в
Рассказываем, какие приметы есть на 26 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 26 марта
В течение многих десятков лет 26 марта люди внимательно наблюдали за погодой, чтобы знать, каким будут лето и ближайщие несколько дней.
- Под вечер галки собираются стаями и громко кричат — к ясной погоде.
- Туман в этот день говорит о ненастном лете.
- Ранняя гроза и северный ветер на Никифора предсказывают прохладную весну.
- Если во время первой грозы вдруг подует южный или восточный ветер — весна и лето будут теплыми.
- Гуси купаются в воде — скоро наступят теплые деньки. Если гуси ныряют — это к дождю.
- Тетерев в сугробе прячется — впереди еще будут морозы.
- Домашние гуси поджимают лапки — к предстоящим заморозкам.
- Лебеди прилетели — к снегопаду.
Что можно делать 26 марта
Согласно народным приметам, в Никифоров день принято отправляться на рыбалку, ведь, именно 26 марта улов обещает быть особенно щедрым. Рыбаки издавна верили: чем больше рыбы попадется в сети, тем богаче и удачливее будет весь год.
Особое место в этот день занимают банные ритуалы и купание в природных водоемах. Считается, что святая вода в Никифоров день приобретает целебные свойства, а омовение в ней способно исцелить от хвори и укрепить здоровье. Святому Никифору молились о выздоровлении, надеясь, что освященная вода прогонит болезни и вернет силы.
Женщинам рекомендуется использовать воду не только для личного очищения, но и для защиты родных. Одна из главных традиций — мытье полов. Согласно народным приметам, если 26 марта тщательно вымыть дом, он будет наполнен благополучием, а болезни обойдут стороной всю семью на целый год.
Также Никифоров день считается удачным для новых начинаний.
Что запрещено делать 26 марта
Наши предки верили, что в конце марта природа пробуждается, а деревья начинают наполняться живительной силой. Именно поэтому в Никифоров день, в принципе, как и в любой другой нельзя ломать ветки, обдирать кору или выкорчевывать деревья. Иначе можно накликать беду на свой род, лишив его защиты Земли.
С особой осторожностью относились и к острым предметам. Люди избегали пользоваться ножами, иглами и другими колюще-режущими инструментами, так как любая рана, полученная в этот день, будет долго заживать.
В этот день важную роль играют сновидения. Считается, что, если человеку приснился плохой сон в ночь на 26 марта, его ни в коем случае нельзя рассказывать, иначе дурные предзнаменования могут воплотиться в реальность.
Посещение кладбища 26 марта считается не просто нежелательным, а опасным. Согласно приметам, в этот день граница между мирами практически размывается. Поэтому можно случайно потревожить души умерших родственников и накликать на себя их недовольство.
В доме же особое внимание рекомендуется уделять чистоте. Грязные полы в Никифоров день сулят беспорядок и бедность в будущем. Чем чище дом — тем светлее и благополучнее предстоящий год.
Не рекомендуется 26 марта стричься. Считается, что укорачивание волос в этот день может привести к сокращению жизни или нежелательным переменам в судьбе.
Помимо прочего, категорически запрещено брать и давать в долг соль, сахар и деньги. Согласно приметам, такой поступок может привести к серьезным конфликтам и разрыву отношений даже с самыми близкими людьми.