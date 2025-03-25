В Краснодаре цветет знаменитая слива. Видео

В Краснодаре на улице Ставропольской зацвели декоративные сливы Писсарди, посаженные вдоль трамвайных путей. Видео опубликовал паблик ВКонтакте «Хорошие новости».
На всем протяжении дороги от Вишняковского рынка до Солнечного острова раскинулись цветущие деревья, создавая живописный природный ансамбль. Согласно задумке ландшафтных дизайнеров, каждое дерево, словно инструмент в большом оркестре, играет мелодию в разное время. Благодаря этому весенний концерт природы длится дольше, а дорога превращается в непрерывное цветочное представление, где одни деревья уже радуют буйным цветением, а другие лишь готовятся раскрыть свои бутоны.
Чтобы оценить красоту цветущих деревьев, необходимо совершить путешествие на общественном транспорте. Путь трамвая как раз проходит внутри аллеи со сливами Писсарди. Чтобы увидеть их своими глазами, можно сесть на любой маршрут и проехать остановку от улицы Старокубанской до Стасова.
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