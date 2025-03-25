В Краснодаре цветет знаменитая слива. Видео

На всем протяжении дороги от Вишняковского рынка до Солнечного острова раскинулись цветущие деревья, создавая живописный природный ансамбль. Согласно задумке ландшафтных дизайнеров, каждое дерево, словно инструмент в большом оркестре, играет мелодию в разное время. Благодаря этому весенний концерт природы длится дольше, а дорога превращается в непрерывное цветочное представление, где одни деревья уже радуют буйным цветением, а другие лишь готовятся раскрыть свои бутоны.