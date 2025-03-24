Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы паводка

«В целях проведения мероприятий, направленных на максимально возможное снижение негативных последствий опасных гидрометеорологических явлений и процессов паводка ввести режим повышенной готовности», — говорится в документе.
Органам управления поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, разработать и уточнить планы действий по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Ранее, 14 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд включил Омскую область в перечень регионов, которые подвержены риску подтоплений в этом году. По словам эксперта, развиваться половодье в основном будет в апреле.