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Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы паводка

Решение о введении режима повышенной готовности связано с угрозой паводка и повторением ситуации прошлого года, когда север региона пострадал из-за подъема воды в реках Ишим и Иртыш. Информация об этом появилась 24 марта в распоряжении губернатора региона, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

«В целях проведения мероприятий, направленных на максимально возможное снижение негативных последствий опасных гидрометеорологических явлений и процессов паводка ввести режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Органам управления поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, разработать и уточнить планы действий по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

Ранее, 14 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд включил Омскую область в перечень регионов, которые подвержены риску подтоплений в этом году. По словам эксперта, развиваться половодье в основном будет в апреле.