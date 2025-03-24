Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы паводка

Решение о введении режима повышенной готовности связано с угрозой паводка и повторением ситуации прошлого года, когда север региона пострадал из-за подъема воды в реках Ишим и Иртыш. Информация об этом появилась 24 марта в распоряжении губернатора региона, опубликованном на интернет-портале правовой информации.