Насколько мощной окажется магнитная буря 26 марта: прогноз от ученых

По прогнозу учёных, всплеск геомагнитной активности начнется уже вечером 25 марта — примерно в 18 часов по московскому времени. Магнитная буря усилится к полуночи, и пойдет на спад лишь утром 26 марта. В пике своей силы, которая произойдет в полночь среды, возбужденность магнитосферы поднимется почти до 6 баллов по Кр-индексу.