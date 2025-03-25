Насколько мощной окажется магнитная буря 26 марта: прогноз от ученых

Ученые считают, что магнитная буря обрушится на Землю 26 марта с вероятностью 70%
Вспышки на Солнце 26 марта 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, сейчас вспышечная активность на Солнце остается на невысоком «желтом» уровне и составляет 4,3 балла из 10. Эксперты зафиксировали десять небольших вспышек класса С и выше на поверхности звезды за последние несколько дней.
Буря, которая вот уже несколько дней бушует на Земле, произошла из-за вспышки на Солнце в прошлую пятницу. Массы солнечного вещества добрались до Земли за 56 часов, отмечают эксперты. Ученые считают, что масса выброса, которая произошла 21 марта — одна из самых больших в этом году.
Магнитная буря 26 марта 2025
Магнитная буря начнется вечером 25 марта и продлится до утра следующего дняФото: Данные Лаборатории солнечной активности.
По прогнозу учёных, всплеск геомагнитной активности начнется уже вечером 25 марта — примерно в 18 часов по московскому времени. Магнитная буря усилится к полуночи, и пойдет на спад лишь утром 26 марта. В пике своей силы, которая произойдет в полночь среды, возбужденность магнитосферы поднимется почти до 6 баллов по Кр-индексу.
Вероятность спокойной магнитосферы Земли 26 марта ученые оценивают всего в 10%. Возможность того, что геомагнитная обстановка остается возбужденной, но не перерастет в магнитную бурю — 20%. А вот шанс сильного шторма эксперты оценивают в 70%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые из Лаборатории солнечной активности считают, что текущий всплеск геомагнитной активности вскоре пойдет на спад. Достигнув пика 26 марта, магнитосфера Земли вновь успокоится примерно на неделю.
Ближайший месяц окажется испытанием для метеозависимых людейФото: Данные Лаборатории солнечной активности.
Но уже в начале апреля геомагнитная обстановка резко ухудшится. Начиная с 5 числа на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится 10 дней, и лишь 15 числа магнитосфера нормализуется и станет спокойной.
Затем, по предварительным прогнозам, магнитные бури произойдут 22 и 24 апреля. Но стоит учитывать, что настолько долгосрочный прогноз может оказаться не точным. Так что метеозависимым людям стоит внимательнее следить за вероятностью магнитных бурь в ближайшие дни.
Атмосферное давление 26 марта 2025
По данным Гидрометцентра России, 26 марта в Москве атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. В Санкт-Петербрурге показатель окажется немного выше — 756 мм ртутного столба.
Как спастись метеозависимым
По подсчетам врачей, примерно треть населения Земли ощущает изменения в магнитосфере Земли. В основном люди жалуются на проблемы с концентрацией внимания, головные боли, общую слабость и недомогание.
Врач-невролог Юлия Караулова объяснила URA.RU, что изменения в атмосфере зачастую ощущают люди, которые страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой, а также гормональные расстройства. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — отметила врач.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, эксперт посоветовала отказаться от вредных привычек, регулярно высыпаться, добавить полезные продукты в рацион и начать заниматься спортом. Это поможет поддерживать организм в тонусе и стать менее восприимчивым к внешним изменениям.