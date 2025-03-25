Пассифлора: уход за комнатным растением в домашних условиях

Для размножения пассифлоры используйте черенки от молодых растений. Отросток должен иметь точку роста и не менее двух листочков. Можно укоренить черенок в воде, первые корешки появятся спустя два месяца. В этот период воду в стакане менять нельзя. Также можно срезанный черенок сразу посадить в питательный почвенный субстрат. Срез черенка присыпьте древесным углем. Подготовьте небольшой горшок (7—10 см в диаметре) с дренажным слоем и грунтом, который состоит из равных частей листового перегноя, компоста, песка, дерновой земли и торфа. Сделайте углубление и поместите черенок так, чтобы листочки оставались над землей. Полейте почву и накройте пакетом, то есть необходима тепличка. Ежедневно это укрытие надо приподнимать, чтобы растение получало кислород, а также без проветривания внутри теплички может образоваться плесень. Для укоренения удерживайте температуру +23…+25 °C и постоянно влажный верхний слой почвы.