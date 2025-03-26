Народные приметы на 27 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Святой Венедикт был известен своей дисциплиной, поэтому в его день ни в коем случае нельзя лениться и откладывать важные дела. Считается, что ослушавшиеся будут наказаны высшими силами. Если 27 марта упустить возможности, то можно их еще долго не увидеть.