Вытягивается рассада: почему саженцы перерастают и что с этим делать

Множество факторов влияет на рост растений: освещение, температура, полив, внесение удобрений, обеззараживание почвы для рассады, срок посева
Основные причины, почему рассада вытягивается и становится тонкой
Молодые растения вытягиваются из-за неправильного ухода. Ниже рассмотрим распространенные причины.
1. Недостаток света
Это одна из самых распространенных причин, которая может существенно повлиять на качество рассады. Если растениям не хватает освещения, они начинают слабеть и тянуться к свету. В результате рассада истончается. Зачастую так происходит с сеянцами, которые проросли в конце зимы — начале весны. Именно в этот период мало солнечного света. Исправить ситуацию поможет фитолампа. Досвечивать растения необходимо исходя из того, что им нужно примерно 12—14 часов света в сутки. Если помещение темное — нужно использовать только фитолампу. Однако не стоит досвечивать растения круглые сутки, рассаде также нужна темнота. Избыток света может привести к ослаблению иммунитета.
2. Несоблюдение сроков посева семян
Действует принцип: чем раньше рассаду посадить, тем выше риск, что она начнет вытягиваться до высадки в открытый грунт. По этой причине необходимо соблюдать срок посева. Он указан на упаковке с семенами. Если они подготовлены самостоятельно, нужно ориентироваться на срок посадки в грунт. Например, перцы можно высаживать в землю в возрасте 60—70 дней. Для более точного определения даты высадки рассады нужно учитывать климатические особенности своего региона, отслеживать долгосрочные прогнозы метеорологов.
3. Загущенный посев семян
При чересчур густом посеве семян нужно прореживать сеянцы. В противном случае они начнут затенять друга и вытягиваться. Часть молодых растений начнет чахнуть. Ослабленная рассада сильнее подвержена черной ножке и другим заболеваниям. Так можно потерять часть молодых растений. Культуры нужно высеивать таким образом, чтобы всходы не мешали другу другу.
4. Несвоевременная пикировка
При посеве семян в общий контейнер нужно пикировать сеянцы на фазе появления 1—2 настоящих листьев. Рассадка по разным формам позволит молодым растениям расти, а не бороться за питательные вещества. При поздней пикировке всходы станут длинными и ослабленными. Они могут не выжить после пересадки.
5. Неподходящая температура воздуха
Чем выше температура в помещении, где растут сеянцы, тем они быстрее развивают наземную часть, в отличие от корневой, которая страдает от этого. В результате рассада получается длинной и вялой. Следует соблюдать температурный режим на уровне +18…+20 °C. Если культура теплолюбивая — можно повысить температуру до +21 °C, для холодостойких, наоборот, понизить до +13 °C. Перепады температуры нужно избегать, чтобы не нарушать питание корневой системы.
6. Неправильный полив
Избыток влаги может привести к вытягиванию растений, особенно если в помещении тепло. К тому же повышается вероятность появления гнили. Частота полива зависит от состояния почвы и самой рассады. Недостаток влаги может привести к гибели корней. Грунт должен быть немного влажным, но не мокрым.
7. Избыточность удобрений
Усиленное внесение удобрений, особенно азотистых, способствует перерастанию растений и ослаблению иммунитета.
Подкормку стоит проводить не чаще, чем через 7—10 дней.
8. Застойный воздух в помещении
Неподвижный воздух плохо влияет на молодые растения, снижает их иммунитет. В теплицах ставят специальные вентиляторы. В домашних условиях можно делать своеобразное дуновение ветра — аккуратно гладить верхушки растений.
9. Некачественный грунт
Земля для рассады должна быть рыхлой и питательной. Не стоит использовать в этих целях грунт с огорода, поскольку в нем содержатся вредители и бактерии. Они могут уничтожить рассаду. Лучше купить готовую почвосмесь в магазине либо составить ее самостоятельно.
Что делать, если рассада вытягивается
Если молодые растения вытянулись — не стоит расстраиваться, в большинстве случаев это можно исправить. Сначала надо понять, почему так произошло и отрегулировать условия.
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», для приостановки вытягивания рассады советует следующее: «Регулируйте условия выращивания — снизьте температуру до +15…+18 °C днем и до +12…+15 °C ночью, увеличьте освещение фитолампами, сократите полив до умеренного. Избегайте избытка азотных удобрений и загущенных посадок. Передерживание в тесной таре также замедляет рост, но важно не допустить пересыхание корней».
1. Проредить рассаду
Если всходы находятся в одном контейнере и начинают вытягиваться — необходимо обеспечить им больше места. Для этого выдерните самые хилые растения таким образом, чтобы между оставшимися был промежуток 1,5—2 см. После этого рассада должна набрать силу.
2. Досыпать грунт
Если в контейнере с растениями есть свободное место — добавьте грунт. Верхний слой должен быть на уровне семядольных листьев растений. Это позволит запустить рост новых корней на стебле. Корневая система будет лучше развиваться, сеянцы начнут лучше расти.
3. Прищипывать рассаду
Удаление макушек растений позволяет их спасти. Для этого верхнюю розетку с листьями нужно срезать ножницами. Так можно делать с цветущими культурами, например, петуниями, виолой, а также овощными — томатами, огурцами
4. Распикировать саженцы
Не нужно долгое время держать молодые растения в общем контейнере. С ростом рассаде перестанет хватать питательных веществ и места. У взрослых растений больше вероятность повредить корни при рассадке. Пикировку лучше провести после появления двух настоящих листков. Сеянцы сажают по одному — каждый в отдельный стаканчик. Стебель можно посадить в почву до семядольных листочков.
5. Применять регуляторы роста
Приобрести специальные средства для цветочных и овощных культур можно в магазинах. Раствор приготовьте по инструкции, полейте под корень и опрыскайте сам сеянец. Такие подкормки позволят остановить нежелательный рост надземной части рассады и усилить рост корней. Благодаря этому растения окрепнут. Обычно такие средства используют, когда рассада переросла, а высаживать ее в открытый грунт еще рано из-за холода.
Эксперт рекомендует: «Из химических ретардантов (замедлителей роста) лучше использовать препараты “Атлет”, “Крепень”, “Тур”». Николай Хромов уточнил, что эти средства подавляют выработку гормонов, стимулирующих рост в высоту. При использовании препаратов нужно строго следовать инструкции.
Николай Хромов также отметил, что дополнительно можно опрыскивать рассаду слабым раствором суперфосфата (1 чайную ложку на 5 л воды) или золы (2 столовые ложки на 1 л воды). Это укрепит стебли.
Обрабатывать молодые растения до высадки можно не более двух раз. После этого вносят подкормку с комплексным удобрением. Овощные культуры, такие как капуста, баклажаны, перцы и томаты, благодаря этому становятся более крепкими с сочной темно-зеленой листвой. Их естественное развитие при этом не страдает.
Задержать рост рассады можно с помощью засоления почвы. Для этого растение поливают 1—2%-м раствором с содержанием сульфатов. Для непродолжительной приостановки роста необходимо минимально 4 полива. Перед высадкой рассады на улицу соли нужно вымыть из субстрата с помощью обильных поливов.
6. Пересадка
Если сеянцы сильно переросли, их еще можно спасти. Для этого необходимо правильно пересадить рассаду в грунт. Например, использовать метод «лежа». Он особенно актуален при высадке переросших томатов.
Для этого:
- рекомендуем сделать посадочные ямы с севера на юг. Их глубина должна быть 14—15 см;
- заполнить ямы перегноем, плодородным грунтом, добавить по 1 чайной ложке древесной золы и суперфосфата;
- перемешать почвосмесь и полить теплой водой;
- разместить в посадочной яме корень и ⅔ стебля культуры. Предварительно необходимо удалить листья со стебля в той части, которая будет под землей;
- аккуратно засыпать нижнюю часть стебля грунтом (рекомендуем создать дополнительную опору для растения).
Чем можно подкормить рассаду разных культур для укрепления
Николай Хромов рассказал, каких правил нужно придерживаться при внесении удобрений в грунт для разных растений:
— Для укрепления рассады томатов, огурцов, перца и других культур важно соблюдать основные правила подкормок. Удобрения вносят во влажную почву, чтобы избежать ожога корней, предпочтительно утром или вечером. Первую подкормку проводят после появления 2—3 настоящих листьев, последующие — с интервалом 10—14 дней. Нельзя превышать дозировки, так как избыток питательных веществ вредит больше, чем их недостаток.
Промышленные удобрения выбирают по составу. В начале роста подойдут азотные подкормки, например, мочевина, аммиачная селитра, позже — фосфорно-калийные, например, суперфосфат, сульфат калия. Сбалансированный набор элементов содержат универсальные комплексы — «Нитроаммофоска», «Кемира Люкс». А для повышения устойчивости рассады используют препараты с микроэлементами — «Циркон» и «Эпин».
Ниже рассмотрим подробнее, чем подкармливают рассаду определенных культур.
Помидоры
Томаты подкармливают за 10 дней до высадки в грунт. Лучше использовать водорастворимые комплексные и готовые жидкие удобрения (1), (2). В этом случае используют:
- универсальные удобрения: «Растворин», «Фертика Люкс», «Агрикола»;
- народные отвары и настои на основе золы, дрожжей, трав
и т. д.
- раствор нитрофоски — на 1 л воды 0,5 столовой ложки нитрофоски.
«Томаты и перец хорошо реагируют на калийные подкормки в период формирования завязей», — отметил Николай Хромов.
Огурцы
Молодые огурцы подкармливают до высадки на грядку. Рассмотрим, какие удобрения используют, когда появляется первый настоящий лист:
- комплексные удобрения «Кемира», «Кемира Люкс», «Фертика», «Эффектон», «Азофоска», «Нитрофоска», «Гумат натрия», «Гумат калия», — на ведро воды 1 столовая ложка смеси, по 2 л на 1 кв. м;
- органо-минеральные удобрения — на 10 л раствора коровяка (1: 10) 30 г суперфосфата. Подкормку вносят после обильного полива строго под корень;
- раствор мочевины — на 3 л воды 1 чайная ложка, поливают по 50—100 мл под корень, для внекорневого опрыскивания — на 10 л воды 3 столовые ложки мочевины;
- суперфосфат — на 10 л воды 15 г суперфосфата, 7—8 г аммиачной селитры и 7—8 г сернокислого калия.
«Огурцы хорошо реагируют на органику. Например, используют разведенный куриный помет в соотношении 1: 20», — пояснил Николай Хромов.
Отметим, что эта культура не переносит хлор, поэтому нельзя при внесении удобрений использовать хлористый калий. Лучше заменить его на сульфат калия (3).
Перец
Если рассада выглядит ослабленной, то можно ее подкормить:
- раствором суперфосфата — на 1 л воды 3 г суперфосфата, 0,5 г нитрата аммония и 1 г калия. Повторить подкормку можно через 10—14 дней, увеличив вдвое дозу всех составляющих раствора;
- мочевиной — на 1 л воды 0,5 чайной ложки мочевины, 2,5 мл гумата калия;
- препаратом «Эпин» — можно также опрыскать листья культуры;
- удобрением «Агрикола-форвард» стимулирует рост корневой системы — 1 чайная ложка на 1 л воды;
- раствором на основе золы и крапивы.
Цветочные культуры
Особое внимание нужно уделить рассаде, которая растет в малопитательном субстрате — торфяных таблетках. График подкормки составляют для каждой культуры индивидуальный. При необходимости удобрения вносят каждые 7—14 дней до высадки сеянцев в открытый грунт. Если использовались дражированные семена, которые покрыты питательной оболочкой, то необходимость в первой подкормке отпадает.
В первую подкормку цветочных растений используют специальные препараты для рассады: «Здравень Аква», «Крепыш» с гуматом калия, а также «Добрая сила». Еще используют такие стимуляторы роста: «Эпин-Экстра», «Атлет» и «НВ-101».
Вторую подкормку проводят через 7—10 дней после пикировки. В это время растениям нужно развивать корни, поэтому нужно вносить калий и фосфор. В качестве удобрения используют:
- сульфат калия — на 1 л воды по 2 г;
- комплексные удобрения — «Нитрофоска», «Нитроаммофоска», «Плантафол 20−20−20»;
- монофосфат калия — на 1 л воды 1 г.
Мнение эксперта
Николай Хромов рассказал, что перед применением любых средств проверяют реакцию растений начиная с половинной дозы. Кроме того, для укрепления рассады используют народные средства:
- настой древесной золы (1 столовая ложка на 1 л воды), который богат калием и кальцием, дрожжевой раствор (10 г сухих дрожжей на 10 л воды с добавлением сахара) для стимуляции роста;
- настой измельченной яичной скорлупы (настаивать 3—4 дня), как источник кальция;
- луковую шелуху (горсть на 1 л кипятка) — настой обогащает почву различными микроэлементами.
Николай Хромов также отметил следующее: «Применяйте стимуляторы для устойчивости сеянцев к стрессам — “Эпин”, “Циркон”. Закаляйте рассаду за 10—14 дней до высадки, постепенно снижая температуру и вынося на воздух. Следите за густотой посадок — пикируйте при загущении. Для профилактики вытягивания используйте ретарданты (“Атлет” и “Крепень”) или своевременно снижайте температуру. Регулярно проветривайте помещение, но избегайте сквозняков. Обрабатывайте от болезней слабым раствором марганцовки или биофунгицидами, например, “Фитоспорином-М”».
Чек-лист для садовода: как вырастить крепкую рассаду
Хорошие семена — залог хорошей рассады. Однако, чтобы она была крепкой, нужно обеспечить ей правильный уход. В этой статье вместе с экспертом рассмотрели основные правила ухода за сеянцами. Мы выделили главные моменты, которые нужно запомнить, чтобы получить богатый урожай:
1. Молодые растения вытягиваются из-за неправильного ухода: недостатка света, несоблюдения срока посева семян, загущения сеянцев, несвоевременной пикировки, неподходящей температуры воздуха, неправильного полива, избыточности внесения удобрений, неподвижного воздуха в помещении и некачественного грунта.
2. Для предотвращения перероста рассады применяют следующее: прореживают всходы, досыпают грунт, прищипывают рассаду, пикируют растения, применяют регуляторы роста и корректируют полив, освещение и температуру.
3. Для укрепления рассады томатов, огурцов, перца и других культур нужно соблюдать основные правила подкормок. Удобрения вносят во влажную почву, чтобы избежать ожога корней. Первую подкормку проводят после появления двух-трех настоящих листьев, последующие — с интервалом 10—14 дней.
4. Перед применением любых средств проверяют реакцию растений начиная с половинной дозы.
5. Промышленные удобрения для сеянцев выбирают по составу: в начале роста применяют азотные подкормки, например, мочевину, аммиачную селитру, позже — фосфорно-калийные, например, суперфосфат, сульфат калия. Сбалансированный набор элементов содержат универсальные комплексы — «Нитроаммофоска», «Кемира Люкс».
6. Для повышения устойчивости рассады используют препараты с микроэлементами, например, «Циркон» и «Эпин», из народных средств — настой древесной золы, дрожжей, яичной скорлупы и луковой шелухи.
Список источников
1. Г. В. Кукотин, Н. Е. Пономарева, Н. Н. Грачева, «Влияние параметров системы освещения на продуктивные качества рассады томата», журнал «Агротехника и энергосбережение». 2018.
2. Батыров В. А., Оконов М. М., «Особенности выращивания рассады и биохимические показатели сортообразцов томата в зависимости от мульчирования», журнал «Инновационная наука». 2015.
3. Н. Е. Пономарева, Н. Н. Грачева, А. А. Герасименко, «Оценка влияния освещенности на показатели, характеризующие рассаду огурца», журнал «Агротехника и энергосбережение». 2020.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»