Вытягивается рассада: почему саженцы перерастают и что с этим делать

Это одна из самых распространенных причин, которая может существенно повлиять на качество рассады. Если растениям не хватает освещения, они начинают слабеть и тянуться к свету. В результате рассада истончается. Зачастую так происходит с сеянцами, которые проросли в конце зимы — начале весны. Именно в этот период мало солнечного света. Исправить ситуацию поможет фитолампа. Досвечивать растения необходимо исходя из того, что им нужно примерно 12—14 часов света в сутки. Если помещение темное — нужно использовать только фитолампу. Однако не стоит досвечивать растения круглые сутки, рассаде также нужна темнота. Избыток света может привести к ослаблению иммунитета.