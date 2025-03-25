Мучнистая роса: причины появления опасного заболевания и эффективные меры борьбы

Цветники, плодовые деревья и кустарники, овощные культуры часто подвержены этому грибковому заболеванию. Если растения покрылись белым налетом, который потом становится серым или бурым с каплями влаги, — они подверглись атаке мучнистой росы. Она может уничтожить цветы и даже лишить урожая. В статье рассказываем, как выглядит этот грибок, какие есть виды возбудителей, как распознать его на разных растениях и как бороться.
Что такое мучнистая роса
Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое поражает цветочные культуры, декоративные растения, ягодные кусты и плодовые деревья. Листья зараженной культуры покрываются налетом — мицелием, который выглядит как мука. На ощупь напоминает вату. Сначала появляется на листьях, которые расположены ближе к земле. Постепенно он уплотняется и становится серого цвета, распространяется по всему растению. К концу вегетации появляются темно-коричневые и черные точки — новые плодовые тела. Они зимуют в растительном мусоре и активизируются весной.
Отметим, что налет — это грибница, которая существует за счет растения. Темно-коричневые пятна или шарики — это ее споры. Развитие мучнисторосяных грибов зависит от условий. Если они идеальны, то через 10 дней образуется новое поколение. Таким образом, за летний период появляется несколько поколений, которые заражают новые культуры.
Пораженные листья начинают чахнуть, потому что грибок вытягивает из них влагу. Инфицированные побеги отмирают. В результате растение отстает в развитии, теряет свою декоративность и приносит меньше плодов (1).
Как выглядит мучнистая роса на листьях растений: фото болезни
Мучнистую росу можно выявить по характерному бело-серому налету на листьях, стеблях, черешках, плодоножках и плодах растений, а также по темно-коричневым шарикам на поверхности пораженной культуры. Заражение приводит к скручиванию и усыханию листьев, растрескиванию плодов и появлению гнили.
Возбудители мучнистой росы: виды и особенности
Заболевание вызывает микроскопические грибы из порядка эрифизовых или мучноросяных. Каждому виду растений соответствует свой возбудитель мучнистой росы. Мы представили их в таблице ниже.
|Культура
|Вид гриба-возбудителя и особенности
|Виноградная лоза
|Oidium tuckeri (Uncinula necator).
Грибок на винограде по-другому называют «оидиум», это латинское название. Он поражает все надземные части культуры, извлекает питательные вещества из живых клеток. Лучше всего развивается в жару, когда нет осадков
|Крыжовник
|Sphaerotheca mors.
Грибок после холодов возвращается к жизни весной и к началу лета активно атакует сад, особенно культуры с ослабленным иммунитетом из-за неправильного ухода, обильной обрезки и на фоне иных заболеваний. Мучнистая роса также возникает на кустарнике при кратковременных перепадах температуры и влажности
|Зерновые культуры
|Erysiphe graminis.
Болезнь поражает пшеницу, ячмень, рожь и овес. Она разрушает хлорофилл в листьях культур. В результате растение становится слабым, урожайность сокращается на 10—20%. Комфортные условия для распространения грибка: высокая влажность, умеренный ветер и температура +16…+20 °С
|Персик
|Sphaerotheca pannosa forma persicae.
Грибок зимует под чешуей почек и появляется после влажной зимы. Благоприятные условия для развития: высокая влажность и теплый воздух. Обычно появляется в середине весны и в конце сезона
|Сахарная свекла
|Erysiphe communis.
Зачастую развивается в сухую и жаркую погоду.
Заражение приводит к снижению урожая на 30%, сокращению содержания сахара — до 25%
|Роза
|Sphaerotheca pannosa Lew. var. rosae Voron.
Грибковое заболевание чаще всего появляется при недостатке света и загущенности розовых кустов, резких перепадах температуры, плохой аэрации почвы, при избытке азотных удобрений и недостатке кальция в грунте.
Мучнистая роса сильно затрудняет процесс фотосинтеза. На пораженных элементах культуры могут вырастать новые листья, но зачастую они сморщенные и недоразвитые. Роза сильно ослабевает. Без принятия мер цветок погибает. В зоне риска в первую очередь чайно-гибридные и ремонтантные розы
|Огурец
|Oidium erysiphoides.
Грибок хорошо развивается при повышенной влажности воздуха. Болезнь замедляет развитие культуры, нарушает ассимиляционные процессы в листьях и приводит к их отмиранию. В результате сокращается количество плодов, огурцы теряют товарный вид (2)
|Подсолнечник
|Erysiphi, Leveilluna и Sphaerotheca.
Для заражения и прорастания спор грибка достаточно осадков и задержки влаги на культуре. Поражение приводит к изреживанию посевов и гибели подсолнечника
|Яблоня, груша
|Podosphaera leucotricha.
Мучнистая роса поражает вегетативные органы культуры. Соцветия, пострадавшие от грибкового заболевания, не образуют завязи. Урожайность заметно снижается — до 80%. Грибок также уменьшает зимостойкость яблони и груши (1)
|Томаты
|Oidiopsis taurica, Oidium erysiphoides.
Возникает при резких перепадах температуры и высокой влажности. Заболевание способствует снижению урожайности как при выращивании томатов в теплицах, так и в открытом грунте. Мучнистая роса более вредоносна в южных регионах
Как распознать мучнистую росу на различных растениях
Возбудители мучнистой росы у деревьев, кустарников, трав и цветов разные, но симптомы похожи. Далее рассмотрим их подробнее.
На розах
Главный признак грибкового заболевания на розах — белый налет на листьях и бутонах роз. Он может появиться в конце весны, летом и в осенний период. Грибок поражает в первую очередь молодые растения, страдают все наземные элементы культуры — листья, стебли, шипы и бутоны. При инфицировании цветка листья и бутоны вянут, желтеют и опадают.
Порошок на растении можно стереть пальцем, однако через несколько дней он появится снова и уже на большей площади. Заболевание может погубить не только зараженный цветок, но и растущие с ним рядом.
На огурцах
Следы мучнистой росы можно увидеть в начале июня, поскольку это самое благоприятное время для ее развития. Сначала появляется желтоватый и белый налет. На лицевой стороне листа становятся видны небольшие коричневые вкрапления — это признак спороношения грибка. В пораженных местах можно найти капельки влаги. На поздних этапах болезни листья и стебли отмирают, на плодах образуются участки гнили.
Отметим, что грибок атакует почти все тыквенные культуры, в том числе тыкву, арбузы, патиссоны и кабачки. Его распространению способствует сильные колебания влажности и температуры. При поражении мучнистой росой на стеблях и листьях появляется белый или сероватый налет в виде пятнышек. Растение выглядит так, будто его обсыпали мукой. Листья постепенно становятся бурого цвета и засыхают, при сильном поражении погибают целые плети. Культура преждевременно перестает плодоносить. Плоды зараженных растений деформируются, содержат большое количество сахаров, а также уязвимы к воздействию солнечных лучей (2).
На томатах
На листьях можно увидеть округлые светлые поражения. На их верхней части появляется налет спороношения. Пятна постепенно увеличиваются, желтеют и темнеют. Пораженные листья отмирают. При активном течении болезни культура погибает. Плоды на таких растениях вырастают некрупные и с солнечными ожогами.
На петунии
В первую очередь в зоне риска находятся нижние листья многолетника, потому что они касаются земли. Пораженное растение выделяется на фоне здоровых. На листочках появляется белый налет. При касании споры грибка быстро разлетаются на другие части петунии и соседние культуры. Заболевание высасывает сок из цветка. Если ничего не предпринимать — всего за пару дней здоровый кустик стремительно желтеет и превращается в растение со скрученными листьями. Пораженные части, например, цветы, бутоны и листья срочно срезают, потому что их уже не спасти.
На подсолнечнике
Первые признаки заболевания можно найти на этапе появления двух-трех пар настоящих листьев. На них образуются белые хлоротичные пятна. С нижней стороны листьев появляется белый мучнистый налет грибка. Пораженная культура обычно погибает. На выживших экземплярах формируются недоразвитые и мелкие корзинки.
На винограде
На листьях можно увидеть белые мучнистые пятна. Затем они меняют цвет на сероватый. По мере созревания спор налет становится бурого цвета. Листья желтеют и опадают. Отдельные части растения гибнут, заболевание может привести к потере плодов винограда.
На крыжовнике
Листья кустарника покрываются белесым налетом. Мелкие пятна сначала видны на нижних листьях, постепенно они разрастаются и переходят на молодые побеги и ягоды. В результате листочки становятся маленькими, ветки кривыми, цветы не образуют завязи, ягоды загнивают. Далее на пятнах образуются влажные капли, а затем куст начинает темнеть.
На персике
В первую очередь грибок активно атакует листья. Они становятся скрученными с выступающими желтыми пятнами. Затем они приобретают пурпурно-красный цвет и опадают. Молодые побеги деформируются и скручиваются. Плоды набухают и получают серо-коричневый войлок. Дерево становится слабым, урожай может серьезно пострадать.
На сахарной свекле
Мучнистая роса поражает надземные части свеклы с обеих сторон, чем замедляет развитие и приводит к усыханию и отмиранию листьев. Очаги могут быть на стеблях и клубнях. Во второй половине летнего периода на культуре появляются бурые, а потом черные точки.
Чем обработать растения от мучнистой росы в домашних условиях
Для борьбы с мучнистой росой используют профессиональные и народные средства, а также агротехнические меры. Ниже рассмотрим все способы подробнее.
Агротехнические меры
В первую очередь нужно избавляться от пораженных частей растения. Их уже не получится спасти, но если удалить инфицированные побеги — это снизит риск распространения заболевания.
Отметим, что пораженные элементы культур нельзя использовать в компосте. Грибок сможет там размножаться, поэтому нездоровые листья и стебли сжигают за пределами участка.
«При сильном поражении лучше пересадить растение в свежий субстрат, обработав корни марганцовкой», — комментирует Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Профессиональные средства
Эксперт назвал профессиональные препараты, которые используют для уничтожения мучнистой росы: «Эффективны биофунгициды, например, “Фитоспорин-М”, “Алирин-Б”, а также химические средства — “Топаз”, “Скор” и “Фундазол”. Применять их следует строго по инструкции. Для профилактики обеспечьте растениям хорошую вентиляцию, умеренный полив под корень и достаточное освещение. Чередуйте средства, чтобы избежать резистентности грибка».
Народные средства
Николай Хромов рекомендовал такие народные средства:
- раствор пищевой соды — 1 столовая ложка соды на 1 л воды с добавлением жидкого мыла;
- молочную сыворотку — соотношение 1: 10 с водой;
- настой чеснока — 50 г измельченных зубцов на 2 л воды, состав нужно настаивать сутки;
- слабый раствор марганцовки — 0,5 г на 10 л воды;
- настой золы — 100 г на 1 л кипятка, разбавить 1: 3.
Профилактика мучнистой росы
«Лучшая борьба с мучнистой росой — это профилактика, которая особенно важна в годы с избыточным увлажнением. В качестве средств от мучнистой росы подойдут биопрепараты на основе сенной палочки — “Гамаир”, “Алирин”, “Фитоспорин-М”, а также на основе грибов триходерма — “Трихоцин”, “Триходерма вериде”, “Триходермин”. Помимо этого, можно пользоваться комбинированными биопрепаратами, например, “Споробактерином”», — рассказал Павел Стариков, аспирант института инженерии и агробиотехнологии Вятского ГАТУ, основатель сообщества ВКонтакте «Дачная наука с Павлом Стариковым».
Также в качестве средств профилактики Павел Стариков назвал своевременное проветривание сооружений защищенного грунта и прореживание листьев, пасынков у растений и своевременное недопущение их загущения.
Чтобы предотвратить появление мучной росы, нужно:
- перекапывать грунт под кустовыми растениями
и т. д.;
- освобождать участок от опавших листьев и растительного мусора;
- отдавать предпочтение устойчивым культурам, отказаться от монокультур;
- вносить в почву комплексные удобрения с микроэлементами, а также применять иммуномодуляторы и биопрепараты (3);
- посыпать почву древесной золой;
- убирать сорняки, которые разносят грибок;
- обрабатывать инвентарь после каждого использования;
- не переувлажнять почву (если грунт еще не просох после дождя или последнего полива);
- не допускать пересыхания грунта, своевременно поливать культуры, поскольку мучнистая роса чаще развивается при засухе, чем при избытке влаги.
Николай Хромов пояснил: «Осенью нужно уничтожать растительные остатки, дезинфицировать грунт и горшки. Выбор сортов с устойчивостью к грибку снизит риски заражения».
Мнение эксперта
Николай Хромов дал несколько советов о том, как избавиться от грибка:
— Для эффективной борьбы с мучнистой росой начинайте действовать при первых признаках: удалите пораженные листья, изолируйте растение. Обеспечьте яркий рассеянный свет, снизьте влажность, увеличьте расстояние между растениями для циркуляции воздуха. Обрабатывайте медьсодержащими препаратами весной и поздней осенью («Хом», «Бордоская смесь»), системными фунгицидами («Топаз», «Прогноз») или биофунгицидами («Бактофит», «Фитоспорин-М»).
Эксперт добавляет, что для профилактики следует опрыскивать растения один раз в 10—14 дней, чередуя средства. А также не стоит перекармливать культуры азотом, лучше вносить в почву калий и фосфор.
Памятка для начинающего садовода: как избавится от мучнистой росы на растениях
Мы рассмотрели основную информацию о мучнистой росе и выделили важные моменты, которые важно знать цветоводам и садоводам-огородникам.
1. Мучнистая роса — грибковое заболевание, которое поражает цветочные культуры, декоративные растения, ягодные кусты и плодовые деревья.
2. Опасный грибок можно выявить по характерному бело-серому налету на листьях, стеблях, черешках, плодоножках и плодах растений, а также по темно-коричневым шарикам на поверхности пораженной культуры. Заражение приводит к полной или частичной потере урожая, а также гибели растений.
3. Заболевание вызывают микроскопические грибы из порядка эрифизовых или мучноросяных. Каждому виду растений соответствует свой возбудитель.
4. Для уничтожения мучнистой росы применяют как профессиональные, так и народные средства. В первую очередь удаляют зараженные листья и побеги, сжигают растительный мусор за пределами участка.
5. В качестве профилактики мучнистой росы применяют целый ряд мер: перекапывание грунта, освобождение участка от опавших листьев и растительного мусора, внесение фосфорно-калийных удобрений, использование иммуномодуляторов и биопрепаратов, прополку сорняков, посыпку почвы древесной золой, дезинфекцию грунта и горшков
Список источников
1. М. Долгиев, «Мучнистая роса — опасная болезнь», журнал «Защита сада».
2. Николаев А. Н., «Мучнистая роса тыквенных культур в Молдове», журнал «Защита растений». 2019.
3. Олива Т. В., Котлярова Е. Г., Акинчин А. В., Колесниченко Е. Ю., Морозова Е. В., Гайфутдинова А. В., «Опыт применения фунгицидов против мучнистой росы на трехлетнем дубе черешчатом», научный журнал «Успехи современного естествознания». 2024.
Эксперты:
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»
Павел Стариков, аспирант института инженерии и агробиотехнологии Вятского ГАТУ, основатель сообщества ВКонтакте «Дачная наука с Павлом Стариковым»