Мучнистая роса: причины появления опасного заболевания и эффективные меры борьбы

В первую очередь в зоне риска находятся нижние листья многолетника, потому что они касаются земли. Пораженное растение выделяется на фоне здоровых. На листочках появляется белый налет. При касании споры грибка быстро разлетаются на другие части петунии и соседние культуры. Заболевание высасывает сок из цветка. Если ничего не предпринимать — всего за пару дней здоровый кустик стремительно желтеет и превращается в растение со скрученными листьями. Пораженные части, например, цветы, бутоны и листья срочно срезают, потому что их уже не спасти.