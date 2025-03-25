Эксперт рассказал, как климат усиливает засухи и наводнения

По всему миру наблюдается повышение температуры. Основная причина этого — изменение климата, которое увеличивает вероятность как сильной засухи, так и более интенсивных осадков, которые наносят ущерб людям и окружающей среде.
Как глобальное потепление может привести как к более засушливым, так и к более влажным условиям, изданию Associated Press рассказал специалист по климату из Мичиганского университета Джонатан Оверпек.
Все дело в круговороте воды
Вода постоянно перемещается между Землей и ее атмосферой. Но эта система, называемая гидрологическим циклом, ускоряется по мере повышения глобальной температуры. В первую очередь, это происходит из-за сжигания ископаемого топлива, такого как уголь и газ.
При каждом повышении температуры на 1 градус Цельсия в атмосфере задерживается на 7% больше водяного пара.
Потеря поверхностной влаги приводит к более продолжительным и интенсивным засухам, из-за которых некоторые засушливые районы расширяются. Хотя дожди и идут реже, но когда они случаются, часто бывают интенсивными и разрушительными.
По сути, глобальное потепление превращает атмосферу в большую губку, накапливающую влагу, а после, когда складываются благоприятные для выпадения осадков условия, «это похоже на выжимание губки» — дожди могут лить днями и даже неделями, рассказал специалист по климату.
Океаны играют огромную роль
Океаны поглощают большую часть дополнительного тепла, выделяемого планетой. Из-за чего повышается температура воды и начинают таять ледники, что в свою очередь приводит к повышению уровня мирового океана.
Более теплые океаны также служат топливом для более сильных ураганов и циклонов, которые могут за короткое время сбросить огромное количество воды.
Уменьшение снежного покрова
Изменение климата влияет и на снежный покров, являющийся важной частью гидрологического цикла.
Тающий снег помогает восполнять объемы водохранилищ и водоемов, нужных в том числе для сельского хозяйства. Однако в последнее время по всей планете снега выпадает меньше, а тот, что оказывается на земле, часто сразу поглощается почвой, которая жаждет влаги.
Более того, поскольку зимы в целом становятся теплее, вегетационный период длится дольше, а это означает, что талая вода также теряется из-за испарения с поверхности растений. Но, как и в случае с дождями, изменение климата также может вызывать более сильные и порой разрушительные метели.
«Всё это связано с потеплением, которое, как мы с полной уверенностью знаем, почти полностью вызвано деятельностью человека. Однако есть и хорошая новость, которая заключается в том, что мы знаем, как это остановить, если захотим», — заключил Оверпек.
Ранее стало известно, что в 2024 году мир пережил более 100 климатических катастроф.