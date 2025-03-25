Эксперт рассказал, как климат усиливает засухи и наводнения

Более того, поскольку зимы в целом становятся теплее, вегетационный период длится дольше, а это означает, что талая вода также теряется из-за испарения с поверхности растений. Но, как и в случае с дождями, изменение климата также может вызывать более сильные и порой разрушительные метели.