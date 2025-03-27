Народные приметы на 28 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

28 марта отмечается Александров день. На Руси в эту дату было принято с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. В связи с этим день также прозвали Лесным ухоженьем.
Рассказываем, какие приметы есть на 28 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 28 марта
С Александровым днем связано несколько народных примет, которые помогут предсказать погоду.
- Жаворонок прилетел — к теплу.
- Туман на рассвете — к теплой и дождливой весне
- Снегопад или мороз — холода могут продлиться до середины апреля.
- Гром в этот день — к возможным частым грозам летом.
- Облака плывут быстро и низко к непогоде в ближайшие дни.
- Много капели с крыш — лето будет жарким.
- Если днем радуга и светит солнце, значит весна пришла окончательно.
Что можно делать 28 марта
Александров день в народных традициях считался переходным от зимы к весне. В этот день наши предки следовали определенным обычаям:
- наводили порядок — люди убирали в доме и во дворе, выметали сор, символически избавляясь от зимней хандры;
- работали в саду и огороде — если позволяла погода, начинали рыхлить землю, готовили ее к посадкам;
- сеяли зелень — считалось, что если в этот день посадить лук, укроп или петрушку, они вырастут особенно пышными;
- привлекали удачу — наши предки верили, что, если с утра сделать доброе дело, день принесет радость;
- наблюдали за природой — по погодным приметам судили о будущем лете и урожае.
Что запрещено делать 28 марта
Наши предки верили, что в Александров день нельзя ссориться и конфликтовать, так как верили, что разногласия, возникшие в этот день, могут привести к длительной вражде и неприятностям.
Согласно народным приметам, лень и безделье в этот день сулят тяжелую и неудачную весну. А если в Александров день занять денег, то можно навлечь на себя финансовые проблемы.
Еще одна примета, касающаяся денег и трат: не рекомендуется 28 марта совершать крупные покупки, так как они могут оказаться неудачными или быстро прийти в негодность.
Нельзя 28 марта выбрасывать мусор после заката. Связано это с тем, что можно из дома вынести счастье, благополучие и удачу.
Также в этот день не рекомендуется жаловаться на жизнь, чтобы не привлечь новые трудности. Вместо этого лучше заняться полезными делами, навести порядок и построить планы на будущее.