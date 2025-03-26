В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

По его данным, эпицентр находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в регионе Тарапака на севере Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.