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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в регионе Тарапака на севере Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 47% 757 мм рт. ст. +14°
Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 123 км к востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.