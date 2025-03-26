Биолог дала советы по посеву цветов в марте

По ее словам, петунию нужно успеть посеять в ближайшие дни, до конца марта. Всходит она долго, так как семена очень мелкие. Через две-три недели после всходов рассаду пикировать в отдельные горшочки в хорошо увлажненный грунт. Еще через 1−2 недели стоит прищипнуть верхушку рассады, чтобы цветок дал больше боковых побегов и бутонов. Уже из горшков петунию высаживают в грунт в конце мая — начале июня, в зависимости от погоды.