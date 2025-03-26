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Вильфанд: в семи регионах РФ ожидается опасная погода

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Опасные явления погоды в ближайшие дни затронут семь российских регионов. Прогнозируются сильный ветер, осадки, метель, гололедные явления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 47% 757 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 м/с. В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — сказал он.

В Приморье в ближайшие дни пройдут сильные осадки во всех видах: снег, мокрый снег, дождь, также ожидаются гололедные явления, ветер до 20 м/с.

В Кемеровской области, Туве и Хакасии ожидаются снег, метель, ветер более 20−25 м/с.