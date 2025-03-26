Вильфанд: в семи регионах РФ ожидается опасная погода

«Сильный ветровой режим прогнозируется в Иркутской области, на юге озера Байкал, в Забайкальском крае — до 25 м/с. В Забайкалье в среду произойдет резкое понижение температуры на 10 градусов, будет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. В Бурятии тоже близкая к этому погода», — сказал он.