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В 55 км от Пекина произошло землетрясение магнитудой 4,2

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 в 55 км от Пекина. Сейсмологическое управление КНР задействовало третий из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший, сообщило ведомство.

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Источник: Reuters

Эпицентр располагался в уезде Юнцин в провинции Хэбэй на севере Китая. Он был примерно равноудален от двух китайских мегаполисов — Пекина и Тяньцзиня. Очаг залегал на глубине 20 км. Мощный подземный толчок зафиксировали в 01:21 по пекинскому времени (вторник, 20:21 мск), за ним последовало пять афтершоков.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясения в столичном регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй происходят редко. При этом в 1976 году в хэбэйском городе Таншань произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. Его жертвами стали более 240 тыс. человек.