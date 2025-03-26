В 55 км от Пекина произошло землетрясение магнитудой 4,2

Эпицентр располагался в уезде Юнцин в провинции Хэбэй на севере Китая. Он был примерно равноудален от двух китайских мегаполисов — Пекина и Тяньцзиня. Очаг залегал на глубине 20 км. Мощный подземный толчок зафиксировали в 01:21 по пекинскому времени (вторник, 20:21 мск), за ним последовало пять афтершоков.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясения в столичном регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй происходят редко. При этом в 1976 году в хэбэйском городе Таншань произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. Его жертвами стали более 240 тыс. человек.