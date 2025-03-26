Как правильно косить траву: полезные советы для владельцев дачных участков

Стоило пригреть весеннему солнышку, как из земли тотчас появилась нежная зелень. Но чем теплее будет погода, тем быстрее ваш участок превратится в настоящие тропические джунгли. Чтобы этого не допустить, нужно правильно косить траву в течение всего сезона. В статье вы найдете рекомендации по эффективной стрижке газона и обрезке сорняков.
Когда и как часто нужно косить траву
Косить растения в первый раз нужно до того, как они зацветут. В зависимости от погоды это делается с апреля по май.
Что касается газона, то здесь ситуация другая. Специалисты не рекомендуют спешить с первой стрижкой, чтобы не повредить траву, ослабленную после зимы. Дождитесь, пока хорошенько просохнет земля, а ночная температура воздуха будет держаться выше 0. В таких условиях растения быстро вернут нужную форму и вырастут до 8—10 см. В этот момент можно приступать к первому покосу. В дальнейшем подрезать газон весной стоит каждые выходные, летом — один раз в 10 дней, а осенью можно увеличить промежуток между стрижками до двух недель.
Подготовка к кошению: важные шаги
Процедура покоса достаточно легкая, независимо от того, какой инструмент вы будете использовать. Но лучше заранее подготовить к ней участок, чтобы избежать неприятных сюрпризов и не повредить технику. Перечислим все предварительные этапы.
1. Очистите лужайку от мусора
Уберите с лужайки и грядок все, что может помешать работе. Это камни, доски, толстые ветки или забытые садовые инструменты. Детские игрушки и садовую мебель тоже лучше переставить в другое место.
2. Пройдитесь по труднодоступным местам
Если сорняки растут в труднодоступных местах: возле забора или в приствольном кругу, обрежьте их до процедуры садовыми ножницами.
3. Удалите граблями сухую траву
4. Наточите инструмент
Секатор, ножницы и лезвия газонокосилки принесут больше вреда, чем пользы, если использовать их без регулярной заточки. Тупой механизм начнет обрывать траву, после чего она пожелтеет.
5. Защитите деревья, клумбы и кусты
Огородите стволы плодовых культур, чтобы ненароком не повредить их триммером или газонокосилкой. Если в клумбах уже вовсю растут первоцветы, тоже стоит защитить их бордюрной лентой или любыми укрытиями. Раскидистые ветки крыжовника или смородины аккуратно поднимите и подвяжите вокруг кустарника.
Чем косить траву на участке: пошаговая инструкция
Какую технику выбрать для скашивания травы, каждый огородник решает сам. Иногда стоит иметь несколько инструментов для разных задач. К примеру, для небольшого участка с газоном подойдет стандартная косилка, а бурьян за забором удобно срезать триммером. Рассмотрим более подробно каждый из примеров.
Как косить траву триммером
Это устройство иначе называют мотокосой. Триммер действительно похож на этот примитивный инструмент. Только длинное лезвие заменяет леска, диск, пластиковый или стальной нож. В продаже бывают бензиновые, электрические или аккумуляторные устройства. Последние модели более легкие и маневренные. Однако независимо от типа питания двигателя, триммеры легко справляются с высокой травой и сорняками, но не подходят для газона.
Косить траву при помощи этой техники несложно. Закрепите инструмент так, чтобы он удобно лежал в руке, а затем медленно двигайтесь вперед, совершая короткие взмахи справа налево. Если растение слишком высокие, описывайте рабочей насадкой небольшой полукруг в обе стороны. Начинайте косить с верхушек, а следующим движением срезайте нижнюю часть сорняков.
Как косить траву мотоблоком
Многофункциональным мотоблоком можно пахать землю, чистить снег, косить траву и делать много других полезных работ. Для каждой из них потребуется специальная насадка. Среди этой техники есть бензиновые, дизельные и даже электрические варианты. Последние подходят для обслуживания участков площадью до 20 соток. Первые и вторые легко обработают за день несколько гектаров.
Мотоблок пригодится вам при покупке запущенного участка, так как режущие элементы его насадки отлично справляются с высокими сорняками, молодой порослью и жесткими стеблями. Чтобы покосить траву, присоедините нужную насадку, а затем аккуратно катайте по лужайке, избегая заборов и каменных ограждений. Помните, что лезвия некоторых косилок чувствительны к неровностям и камням.
Как косить траву косой
Инструментом наших предков многие огородники пользуются и сегодня. За это время коса не претерпела существенных изменений или усовершенствований. Однако в работе с ней есть несколько важных нюансов. Сначала орудие труда нужно заточить. Возьмите любой брусок и водите попеременно по обеим сторонам лезвия. Затем настройте инструмент под себя: поставьте его вертикально вниз железной частью и прикрутите ручку на уровне пупка. Теперь можно начинать косить.
Работа косой немного напоминает движения триммером. Займите устойчивое положение и опустите инструмент так, чтобы лезвие было в нескольких сантиметрах от земли. Теперь чуть разверните корпус вправо, а затем делайте короткий мах влево. При этом лезвие должно описать полукруг. Не старайтесь за один раз срезать кусок травы шириной больше 15 см. Чем меньше площадь охвата, тем быстрее вы будете работать. Вот и вся наука. Кстати, по наблюдениям садоводов, после покоса ручным инструментом трава отрастает быстрее, чем после использования триммера.
Как косить траву трактором
На обширных угодьях поддерживать ровные лужайки в хорошем состоянии можно с помощью мини-трактора. К нему, как и к мотоблоку, легко цеплять разные насадки, в том числе и косилки, которые бывают роторные и сегментные. Первая выглядит как рама с несколькими режущими дисками. Они вращаются во время движения трактора, и густая трава равномерно скашивается вместе с молодыми кустарниками. Сегментная косилка тоже оснащена рамой, на которую крепятся ножи в специальных направляющих. Благодаря такой конструкции срез получается более ровным.
Трактором косят траву на скорости до 25 км/ч, но если территория неровная, лучше уменьшить скорость до 10 км/ч. Небольшие участки обрабатывают, передвигаясь от краев к центру, а крупные начинают косить с центра к краям. При работе можно использовать дополнительные функции: измельчение травы, плющение или срезание кустов. Технику тяжело эксплуатировать, если на участке много деревьев или построек.
Как косить траву газонокосилкой-роботом
Помимо роботов-пылесосов, сегодня на рынке есть и автоматизированные газонокосильщики, которые подравняют траву без участия человека. Принцип его действия прост: территорию для покоса обозначают специальным проводом. Места, куда роботу нельзя заезжать, ограничивают шнуром со всех сторон. Затем система подключается к сети и автоматический косильщик может приступать к работе. Большая часть моделей позволяет установить расписание, где будет указано, какие участки и в какие дни нужно стричь.
Правда, робот-косильщик плохо справляется с высокой травой. Его основные функции — поддерживать в привлекательном виде газон или не давать разрастаться диким сорнякам на лужайке. Но для этого применять устройство нужно с ранней весны, пока трава не пошла в рост. Если зелень станет выше 5 см, умный прибор не сможет с ней справиться.
Ошибки при покосе травы и как их избежать
Современные дачники могут использовать разные виды техники, чтобы получить ровный и красивый газон или справиться с вездесущими сорняками. При этом стоит избегать нескольких распространенных ошибок, чтобы не испортить дорогостоящие механизмы. Далее расскажем, какие промахи чаще всего делают огородники.
- Косят траву слишком коротко. Растения должны быть не меньше 2,5 см высотой. Если срезать их под корень, газон пожелтеет и испортится. Чтобы избежать промаха, выставляйте правильно уровень высоты покоса.
- Стригут лужайки нерегулярно. При еженедельной обрезке повреждения травы минимальные. Это позволяет растениям быстро восстановиться, а газон сохраняет ухоженные вид. Если же косить лужайку раз в месяц, трава станет слишком высокой, будет клониться к земле и начнет болеть.
- Косят мокрую траву после дождя или росы. Влажные стебли ускользают от лезвий триммера или газонокосилки, поэтому эффективность стрижки снижается. Кроме того, электрические инструменты могут навредить садовнику, если вода попадет в двигатель и произойдет замыкание.
- Не готовят участок к покосу. Современная техника довольно хрупкая. Лезвия косилок быстро затупятся или обломаются, если наткнутся на препятствие в виде ветки или булыжника. Даже на обычной косе от подобного столкновения может появиться зазубрина. Поэтому всегда заранее готовьте лужайки к покосу, убирая с них весь лишний мусор.
- Работают без защиты. Применяя устройства с лезвиями, нужно соблюдать технику безопасности. Так что защищайте ноги плотными штанами и закрытой обувью, работайте в перчатках, специальных очках или маске.
Что делать со скошенной травой
Такой вопрос обычно возникает лишь у начинающих огородников. Садоводы с опытом знают, что скошенная трава — настоящий кладезь полезных веществ для участка. Ниже расскажем, как можно использовать зеленые остатки.
- Приготовьте бродиловку или зеленое удобрение. Для этого измельчите остатки, отправьте их в емкость и наполните ее водой так, чтобы сверху осталось 15 см воздушного пространства. Можно добавить в смесь золу, куриный помет или коровяк и оставить созревать на пару недель. Как только на поверхности перестанет образовываться пена, раствор процеживают и разбавляют в пропорции 1: 10. После этого поливают грядки из расчета 1 л удобрения на растение.
- Замульчируйте грядки. Зеленые остатки отлично защитят землю от перегрева и сохранят в ней живительную влагу. Кроме того, весь сезон они будут перегнивать и питать растения полезными веществами. Но чтобы эффект от мульчи был максимальным, ее слой должен быть не меньше 10 см.
- Закройте дорожки от сорняков. Если ваши садовые и огородные тропинки зарастают сорными растениями, накрывайте их толстым слоем скошенной травы. Мульча перекроет растениям доступ солнечного света и кислорода, после чего они будут расти менее активно.
Как еще можно использовать скошенную газонную траву, мы спросили у Инессы Забавниковой, ландшафтного дизайнера, автора ландшафтной школы «Сад для всех»:
— Прежде всего, газонную траву применяют в так называемых теплых грядках. Для этого все растительные остатки, в том числе газонную траву, помещают в грядки вместо грунта. Можно пересыпать их бактериями «Сияние» или пролить препаратами «Байкал», «Восток», накрыть пленкой и оставить до весны — но только если это делается осенью.
Если же вы не успели сделать теплые грядки осенью, можно сделать их весной. Однако нужно учитывать, что в течение двух недель трава будет перерабатываться микробами с выделением тепла — и только после этого можно высаживать рассаду.
Кроме того, скошенную траву можно высушить и использовать:
Сеном, полученным из газонной травы, кормят животных, используют в курятниках или в качестве подстилки для скота.
Газонную траву также применяют для приготовления компоста. Для этого траву укладывают в компостный ящик, где происходит холодное компостирование. Чтобы ускорить процесс, можно поместить траву в мешки — там, без доступа кислорода, она быстрее разложится, и компост образуется раньше.
Тем, кто живет в частном секторе, можно бросать измельченные остатки в уличный туалет — это помогает предотвратить неприятные запахи.
Мнение эксперта
— Если вам не хочется регулярно стричь газон, выбирайте для посадки низкорослые травы: мятлик луговой, овсяницу красную (простую и волосовидную), полевицу побегоносную, низкорослый клевер.
Овсяница — самая низкая из перечисленных трав. Но в целом все они растут медленно, имеют небольшую высоту, поэтому косить такой газон вам придется всего один-два раза в год. Обычно низкорослые растения для газона входят в состав специальных травосмесей: «Лилипут», «Спортивный газон», «Мини Грасс», — объяснила Инесса Забавникова.
Чек-лист для садовода: как правильно косить траву на участке
Борьба с травой на участке и придомовой территории — одна из важнейших задач для современных садоводов. Но есть много устройств, которые помогают ухаживать за лужайками, сохраняя их в ухоженном виде весь сезон. Давайте подытожим всю информацию статьи в подробном списке.
1. Сорняки на участке косите один раз в неделю и начинайте до того, как растения зацвели.
2. С первым покосом газона торопиться не стоит. Сделайте это, когда земля просохнет, а ночная температура будет выше 0. Весной стригите лужайку раз в неделю. Летом — один раз в 10 дней. Осенью — раз в две недели.
3. Обязательно готовьте участок к покосу: убирайте мелкий мусор, камни, ветки и доски. Сдвигайте садовую мебель. Используйте только технику с острозаточенными лезвиями.
4. Для разных задач выбирайте свои устройства. Высокую траву скашивайте триммером или мотоблоком. Газон ровняйте газонокосилкой или роботом. А сено для животных косите обычной косой или трактором.
5. Не совершайте распространенных ошибок: косите только сухую траву, проводите процедуру покоса регулярно, используйте защиту для глаз, рук и ног.
6. Скошенную траву отправляйте в компост или теплые грядки. Либо мульчируйте остатками садовые дорожки и приствольные круги. Кроме того, остатками можно укрывать на зиму теплолюбивые растения.
7. Если вам не хочется регулярно стричь газон, выбирайте для посадки низкорослые травы: мятлик луговой, овсяницу красную (простую и волосовидную), полевицу побегоносную, низкорослый клевер.
Эксперт: Инесса Забавникова, ландшафтный дизайнер, автора ландшафтной школы «Сад для всех»