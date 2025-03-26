Как правильно косить траву: полезные советы для владельцев дачных участков

Работа косой немного напоминает движения триммером. Займите устойчивое положение и опустите инструмент так, чтобы лезвие было в нескольких сантиметрах от земли. Теперь чуть разверните корпус вправо, а затем делайте короткий мах влево. При этом лезвие должно описать полукруг. Не старайтесь за один раз срезать кусок травы шириной больше 15 см. Чем меньше площадь охвата, тем быстрее вы будете работать. Вот и вся наука. Кстати, по наблюдениям садоводов, после покоса ручным инструментом трава отрастает быстрее, чем после использования триммера.