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Лесные пожары в Южной Корее назвали самыми страшными в истории страны

Погибли по меньшей мере 24 человека.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В Южной Корее продолжаются лесные пожары, вспыхнувшие 21 марта. На данный момент огонь продолжает опустошать южные регионы. Сообщается о 24 погибших, однако, вероятно, это число будет расти.

Как сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности, 24 жертв лесных пожаров 20 были найдены в Уйсоне, а четверо — в Санчхоне.

Сегодня, 26 марта, лесная служба Республики Корея запретила полеты в зонах лесных пожаров по всей стране. Произошло это после крушения вертолета в уезде Ыйсон во время тушения возгораний. На борту находился один пилот, который погиб в результате катастрофы.

Хан Дак Су, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Южной Кореи, заявил, что пятидневные пожары нанесли «беспрецедентный ущерб», и попросил ведомства, занимающиеся ликвидацией последствий стихийного бедствия, «предположить наихудший сценарий и отреагировать соответствующим образом».

Премьер-министр Южной Кореи назвал возгорания «самыми страшными лесными пожарами в истории страны».

Власти города Андонг и других городов юго-восточной части страны призывают жителей эвакуироваться, пока пожарные пытаются справиться с огнем, который выжег 17,4 тысячи гектаров земли и разрушил сотни строений.

Под угрозой находится и культурное наследие Южной Кореи. Так, пожар разрушил 1300-летний храм Гоунса, возведенный в 681 году нашей эры. К счастью, из строения успели спасти национальные сокровища, в том числе каменную статую Будды.

Помимо прочего, пожар может затронуть традиционную корейскую деревню Хахве в Андоне, внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что пожары начались 21 марта в уезде Санчхон в 250 километрах от Сеула. Причиной возгорания стала искра от газонокосилки. В стране ввели режим национального бедствия.