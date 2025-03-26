Лесные пожары в Южной Корее назвали самыми страшными в истории страны

Сегодня, 26 марта, лесная служба Республики Корея запретила полеты в зонах лесных пожаров по всей стране. Произошло это после крушения вертолета в уезде Ыйсон во время тушения возгораний. На борту находился один пилот, который погиб в результате катастрофы.