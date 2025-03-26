Обработка сада весной от вредителей и болезней

Ранней весной целое многообразие паразитов и патогенов находится еще на зимовке. Именно в это время стоит уделить внимание деревьям и кустарникам. Почему важно проводить обработку сада весной от вредителей и болезней, как правильно это делать, какие частые ошибки садоводы совершают и что делать, если не успели обработать культуры в весенний период — читайте в нашем материале.
Почему важно обрабатывать сад весной
Опрыскивание и обрезка сада ранней весной — залог хорошего урожая. Есть несколько причин, почему опытные садоводы стараются провести их именно в это время, когда еще не до конца сошел снег, а паразиты и инфекции находятся в спячке и не вредят растениям.
- Профилактика болезней культур.
- Защита плодовых, ягодных и декоративных растений от вредителей.
- Подготовка культур к обработке стимуляторами роста и цветения, а также внекорневым подкормкам.
- Экономия сил и средств при проведении последующих обработок растений.
- Подготовка сада к цветению и плодоношению (1).
Когда нужно проводить весеннюю обработку сада
Весной сад обычно обрабатывают не менее двух раз. Рассмотрим, в чем особенность этих обработок.
Первую раннюю весеннюю обработку сада следует проводить в конце марта — начале апреля, до распускания почек. При этом следует ориентироваться на погоду: нужно выбрать период, когда установится стабильная температура +3…+5 °C. Сначала проводят обрезку, очистку участка и обработку культур от паразитов и болезней. Именно в это время можно уничтожить вредителей, еще находящихся на зимовке.
Основные работы проводят в конце апреля — начале мая, когда набухают и распускаются почки культур. В это время появляются такие вредители: клещи, медяницы
и т. д.Процедуры нужно проводить только средствами, которые не приносят вреда растениям.
Вторую обработку делят на несколько периодов:
- при набухании почек. В этот промежуток времени с яблонь и груш руками убирают яблонного цветоеда;
- на зеленый конус. В этот период уничтожают листогрызущих вредителей;
- выдвижение бутонов. Кроме обработки специальными средствами в это время высаживают по периметру сада культуры, которые привлекают полезных насекомых, например, укроп или горчицу.
Что нужно сделать до обработки сада
В марте, когда уже не ожидается морозов, но плодовые деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, нужно провести несколько обязательных процедур.
1. Осмотреть все плодовые деревья и кустарники
Убедитесь, что все культуры в саду выжили в зимний период и у них нет повреждений. Проверьте деревья и кустарники:
- уберите кладки вредителей;
- удалите из кроны все загущающие побеги;
- очистите щеткой кору от повреждений и лишайников;
- обработайте повреждения коры медным купоросом и аккуратно замажьте качественным садовым варом.
Весь растительный мусор нужно утилизировать за пределами участка, поскольку он может содержать паразитов.
2. Очистить приствольные круги
Убрать растительный мусор нужно у основания как лиственных, так и вечнозеленых культур. В нем появляются болезни и вредители, поэтому от них нужно избавиться.
«В первую очередь надо убрать прошлогоднюю листву, траву и растительные остатки. С роз, хризантем и гортензий следует аккуратно снять укрытия. При этом нужно ориентироваться на оттаивание грунта и прогрев почвы. Землю под ними нужно хорошо пролить и обработать сами растения», — рассказала Ольга Пимкина, садовый блогер, создатель группы ВКонтакте и в Telegram Ogorodniymaniac.
3. Сформировать кроны культур
Весной многим растениям нужно проводить обрезку. Удалите все поврежденные и зараженные ветки деревьев и кустарников. Это необходимо успеть до того момента, как по стволам начнется активное движение сока. Если не делали осеннюю обрезку ягодных кустарников — сделайте весеннюю. Это особенно актуально для смородины, которая больше других страдает от тли и почкового клеща. Следует удалить старые, искривленные ветки, в том числе искривленные кончики побегов и почки, поврежденные клещом.
4. Побелить стволы
Если вы не проводили эту процедуру осенью, то весна — самое подходящее время. Обработайте стволы и нижние ветки.
Чем можно проводить обработку сада весной от вредителей и болезней
Средства для обработки сада по классу делят на: инсектициды — применяют для уничтожения насекомых, фунгициды — используют для устранения болезней, а также гербициды, которые применяют для обработки от сорняков. Кроме того, по назначению выделяют препараты широкого действия, которые действуют сразу на несколько вредителей, и узконаправленные — воздействуют на конкретные виды. Мы собрали в таблице средства, которые используют садоводы в борьбе с болезнями и паразитами.
|Наименование препарата
|Особенности использования
|«Препарат 30 Плюс»
|Инсектоакарицид, применяют для борьбы с насекомыми, которые зимуют в коре деревьев, яйцами и личинками, клещами, тлей и щитовками. Можно использовать в комплексе с инсектицидами и акарицидами. Препарат усиливает действие фунгицидов (за исключением серы) и гербицидов. Обработки проводят в весенний период до набухания почек, а также в начале распускания почек («зеленый конус»)
|«Актара»
|Инсектоакарицид, который позволяет защитить плодово-ягодные культуры от тли, медяниц, цветоедов, паутинных клещей и других вредителей. Применяют для опрыскивания наземных элементов растений, а также для прикорневого полива
|«Хорус»
|Фунгицид, в котором действующее вещество — ципродинил. Используют на этапе формирования бутонов, чтобы предотвратить атаку мучнистой росы, коккомикоза, монилиоза, гнилей, парши и т. д.
|«Оксихом»
|Фунгицид, в котором два действующих вещества — оксадиксил и хлорокись меди. Используют для опрыскивания культур в открытом грунте и теплицах. Фруктовые деревья обрабатывают до цветения
|«Тиовит Джет»
|Комплексное средство на основе серы. Применяют в борьбе с мучнистой росой и клещами. Усиливает устойчивость растений к непогоде
|«Карбофос»
|Инсектоакарицид, который используют в составе различных комплексов и сам по себе. Помогает устранить паразитов, которые обитают на косточковых и семечковых плодовых культурах, цветах и ягодах
|«Битоксибациллин»
|Биологический инсектоакарицид, применяют перед цветением для уничтожения молей, бабочек и плодожорок. Безвреден для насекомых-опылителей. Используют для опрыскивания культур независимо от вегетативного периода
|3%-я бордоская жидкость или «Абига-Пик»
|Применяют в борьбе с клястероспориозом, мучнистой росой, паршой, антракнозом и септориозом. Время обработки — начало распускания почек, а также выдвижение бутонов
|1%-я бордоская жидкость или «Абига-Пик»
|Применяют в борьбе с клястероспориозом и при монилиальном ожоге. Время обработки — выдвижение соцветия
|«Фуфанон», «Новактион», «Фастак»
|Используют в борьбе с пилильщиками. Обработки проводят при обособлении бутонов
|Медный купорос
|Применяют для защиты от усыхания, парши, филолостикоза, пятнистостей и различных видов некроза. Состоит из смеси серной и медной соли. Подходит для проведения обработок яблони, груши, сливы и т. д. Процедуры осуществляют до распускания почек (2)
|«Профилактин, МКЭ»
|Инсектоакарицид на основе малатиона и вазелинового масла. Подходит для борьбы с такими паразитами: тлей, вишневой молью, щитовками, клещами и медяницами. Процедуры с яблоней, грушей, черешней и вишней проводят до набухания почек
|«Скор»
|Фунгицид, который предотвращает рост клеток грибов. Позволяет защитить плодовые и ягодные культуры от мучнистой росы, черной гнили, пятнистости, альтернариоза и клястероспориоза
|«Топаз»
|Входит в группу системных препаратов, содержит действующее вещество — пенконазол. Применяют для профилактики ржавчины, плодовой гнили и оидиума (у винограда), а также лечения ягодных, плодовых и других культур. Обработки проводят ранней весной (3)
Как правильно обрабатывать деревья и кустарники в саду весной
Чтобы обработка садового участка была эффективной, нужно соблюдать простые правила. Рассмотри их подробнее.
1. Использовать средства защиты
Все обработки, в том числе опрыскивания в саду, проводят с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, головные уборы
2. Ознакомиться с инструкцией
Перед началом работ обязательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к препарату. Средства, содержащие медь, рекомендуется смешивать в неметаллических емкостях. Для биопрепаратов лучше использовать фильтрованную воду. Все растворы следует фильтровать, чтобы не забивался опрыскиватель.
3. Соблюдать последовательность обработки
Наносимый препарат должен полностью покрыть все ветки и ствол. Следует отрегулировать опрыскиватель так, чтобы распределение было как можно мельче. Обработку проводят в таком порядке: сначала крона и побеги, потом ствол и в завершение — приствольный круг.
4. Учитывать особенности обработок
Основные моменты, которые следует запомнить:
- Первое опрыскивание. Для каждой культуры первое опрыскивание — разное время, потому что почки набухают в разное время.
- Второе опрыскивание. Второй раз обработка садовым деревьям и кустарникам нужна при набухании почек. В этом случае химикаты могут повредить молодым листьям, поэтому следует снизить дозировку. Например, взять 1%-ю бордоскую жидкость. Опрыскивание следует проводить, когда почки только-только лопнули. Обработки от вредителей и болезней лучше осуществлять в разные дни.
- Третье опрыскивание. Процедуру проводят, когда деревья перешли в стадию бутонизации, но еще не стали цвести. В этот период их надо защитить от гусениц и листоверток, поэтому требуются средства от яиц и личинок вредителей. Следует применять щадящие препараты, чтобы не уничтожить насекомых-опылителей. Лучше не использовать два раза подряд инсектициды и фунгициды с одинаковым действующим веществом.
- Четвертое опрыскивание. Проводят с использованием щадящих средств, когда деревья и кустарники отцветают. Чтобы защитить культуры от болезней — используют бордоскую жидкость и фунгициды.
Следует помнить, что обработки сада нужно проводить ежегодно.
Частые ошибки при весенней обработке сада
Чтобы сохранить сад здоровым и не остаться без урожая — важно не только его своевременно обработать, но и не допускать таких ошибок.
1. Использование железного купороса в весенний период. Сульфат железа — фунгицид, который применяют для борьбы с грибковыми заболеваниями, например, мучнистой росой, серой гнилью
2. Использование несовместимых препаратов. При составлении баковых смесей нужно учитывать совместимость веществ. «Бордоскую жидкость и медный купорос ни с чем мешать нельзя. Их используют только отдельно!», — пояснила Ольга Пимкина. Кроме того, средства на основе брома не смешивают с известью и любыми маслянистыми жидкостями. Железо и магний не соединяют с растворами кальция, в свою очередь, кальций — с препаратами на основе фосфора и серы. Не стоит делать смеси из более чем трех компонентов. К наиболее эффективным коктейлям для обработок относят те, которые состоят из одного стимулятора роста и двух защитных средств.
3. Проведение обработки биопрепаратами при низкой температуре. Процедуры с применением биопрепаратов следует проводить при среднесуточной температуре воздуха не ниже +8 °C. Поэтому для опрыскивания деревьев ранней весной они не подходят.
4. Завышенные ожидания от биопрепаратов. Инсектициды и фунгициды, созданные на основе природных ферментов — безвредны для животных и людей. Они мягко действуют на вредителей и возбудителей болезней, поэтому эффективны на начальной стадии заражения. К тому же их действие непродолжительно. При серьезном поражении лучше использовать химические средства.
5. Применение инсектицида вместо акарицида. Инсектициды используют для борьбы с насекомыми-вредителями, а фунгициды — для лечения таких болезней, как парша, мучнистая роса, серая гниль
6. Несоблюдение дозировок. Некоторые садоводы боятся навредить деревьям химией и делают щадящие растворы, игнорируя рекомендации инструкции. Цель такой обработки может быть не достигнута. Другие, наоборот, делают более концентрированный раствор, которым могут сжечь побеги и листву.
7. Попытка спасти погибающую культуру. При сильном поражении растения многие пытаются до последнего его спасти. Однако это может привести к заражению других культур. Перед проведением обработок следует оценить ситуацию и шансы на спасение растения.
Что делать, если не успел обработать сад весной
Вредители и возбудители болезней активизируются в саду в разное время. Именно поэтому необходимо проводить несколько обработок. Однако особенно важна первая процедура — основа здоровья ваших растений. Если вы ее пропустили — есть другое решение.
Если почки на деревьях и кустах уже набухли и позеленели — надо выбрать для обработок безопасное средство. Получается, что профилактику от болезней теперь нужно совмещать с обработкой от вредителей, которые уже пробудились к раскрытию почек. Из оттаявшего верхнего слоя грунта появляются долгоносики, медяницы, яблонный цветоед, почковый клещ
Инсектициды можно смешивать с фунгицидами. Это позволяет наверстать пропущенную первую обработку и нанести двойной удар по паразитам и болезням. Это также актуально, если после первого опрыскивания прошел дождь и смыл нанесенный раствор.
В баковую смесь можно включить средства на основе дифеноконазола, например, «Раек» и «Скор», а также ципродинила — «Хорус». Ольга Пимкина рекомендует такие баковые смеси: «Скор» и «Актара», а также «Хорус» и «Актара». Кроме того, у садоводов пользуются популярностью такие коктейли: «Фуфанон-Нова» плюс «Скор», «Актара» плюс «Топаз».
Сад лучше обрабатывать за весенний период не менее четырех раз. При этом использовать нужно лечебные и профилактические средства.
Комментарий эксперта
Ольга Пимкина рассказала, когда приступать к работе на участке: «Начинать обрабатывать сад надо в пасмурные дни и в дни без осадков. Лучше выбрать утреннее или вечернее время. При этом должна быть плюсовая температура воздуха. Обработки начинаем со взрослых деревьев. Для них используем 3%-й медный купорос, для деревьев до 5 лет берем 1%-й раствор медного купороса. Если хвойники на участке стали болеть — частично пожелтели, на них появилась ржавчина, то обрабатываем их “Хорусом”».
В период, когда на деревьях уже лопнули почки, эксперт рекомендует провести обработку средством «Абига-Пик». От вредителей лучше обработать культуры «Актарой». Ольга Пимкина отметила, что этот препарат хорошо действует на взрослые особи. Процедуры можно проводить даже в фазе распустившихся почек, бутонизации и после цветения. Обработку следует повторить через 7—10 дней. Косточковые деревья до фазы бутонизации эксперт советует обрабатывать «Хорусом».
Памятка для начинающего садовода: как обрабатывать сад весной
Своевременная профилактика от болезней и паразитов позволит защитить ваш сад и получить хороший урожай. Вредителей очень много и нужно знать подходящее время и способы борьбы с ними. Мы собрали важную информацию об обработке растений весной, которую должен знать каждый садовод.
1. Обработка сада именно в весенний период помогает защитить культуры и будущий урожай от вредителей и болезней, которые еще не активизировались после зимовки. Это позволяет подготовить деревья и кустарники к стимуляторам роста, внекорневым подкормкам и сэкономить время и силы при проведении последующих обработок.
2. Обрабатывать участок лучше в пасмурные дни, а также в дни без осадков, утром или вечером. В это время должна установиться плюсовая температура воздуха.
3. Первую раннюю весеннюю обработку следует проводить в конце марта — начале апреля. Основные работы в саду проводят в конце апреля — начале мая, когда набухают и распускаются почки. Всего рекомендуется проводить четыре обработки.
4. Перед опрыскиванием сада нужно осмотреть все деревья и кустарники, очистить приствольные круги и сформировать кроны, побелить стволы, убрать растительный мусор.
5. Средства для обработки сада по классу делят на: инсектициды — применяют для уничтожения насекомых, фунгициды — используют для устранения болезней, а также гербициды — применяют для обработки от сорняков.
6. При работе на садовом участке часто допускают ошибки: используют весной железный купорос вместо медного, смешивают несовместимые препараты, обрабатывают культуры биопрепаратами при низкой температуре, применяют инсектициды вместо акарицидов, не соблюдают дозировку и пытаются спасти погибающую культуру, заражая таким образом другие растения.
Список источников
1. Д. О. Суринский, И. В. Савчук, И. В. Соломин, А. Г. Возмилов, «Тенденции развития интегрированного способа защиты растений от насекомых-вредителей», журнал «Альтернативная энергетика и экология». 2013.
2. Раздел «Химические соединения» — «Сульфат меди» на сайте Большой российской энциклопедии.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов по состоянию на 6 июля 2021 г., Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
4. М. И. Зазимко, В. И. Долженко, «Агротехнический метод защиты растений — основополагающий, но не однозначный», журнал «Защита и карантин растений». 2011.
Эксперт: Ольга Пимкина, садовый блогер, создатель группы ВКонтакте и в Telegram Ogorodniymaniac