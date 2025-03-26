Обработка сада весной от вредителей и болезней

2. Использование несовместимых препаратов. При составлении баковых смесей нужно учитывать совместимость веществ. «Бордоскую жидкость и медный купорос ни с чем мешать нельзя. Их используют только отдельно!», — пояснила Ольга Пимкина. Кроме того, средства на основе брома не смешивают с известью и любыми маслянистыми жидкостями. Железо и магний не соединяют с растворами кальция, в свою очередь, кальций — с препаратами на основе фосфора и серы. Не стоит делать смеси из более чем трех компонентов. К наиболее эффективным коктейлям для обработок относят те, которые состоят из одного стимулятора роста и двух защитных средств.