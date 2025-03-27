Названо дерево, которому идут на пользу удары молнии

Это могло бы стать темой следующего исследования, а пока есть только статистика, и согласно собранным данным, каждый Dipteryx oleifera переживает «разряд» раз в 56 лет. Но есть и такие «удачливые» стволы, в которые молния попадает намного чаще. Например, одно дерево оказывалось под ударом тока дважды за пять лет исследования. Вот и верь после этого стереотипам о том, что молния не ударит в одно и то же место два раза. А мы, кстати, и не верим, потому что видели фото из Турции, где одновременно запечатлено сразу 100 молний.