Названо дерево, которому идут на пользу удары молнии

Испытать удар молнии мощностью в миллионы вольт — удовольствие сомнительное, но для некоторых деревьев это даже полезно. Новое исследование, опубликованное в журнале New Phytologist, сообщает, что некоторые виды тропических деревьев не только способны выдерживать удары молний, но и извлекают из них пользу. Возможно, эти деревья даже эволюционировали, чтобы служить громоотводами.
Молнии убивают сотни миллионов деревьев в год. Но однажды 2015 году, работая в Панаме, авторы новой работы наткнулись на дерево Dipteryx oleifera, которое пережило удар молнии с небольшими повреждениями, хотя удар был достаточно сильным, чтобы вырвать из его кроны паразитическую лиану и убить более десятка соседних деревьев. Со временем команда обнаружила и другие деревья Dipteryx oleifera, которые выжили после удара молнии, и решила присмотреться к ним поближе.
Используя уникальную систему определения местоположения молний, команда отследила последствия ударов «небесного электричества» по 93 деревьям в Панаме.
В течение двух-шести лет после удара ученые измеряли выживаемость деревьев, оценивали состояние кроны и ствола, количество паразитических лиан и смертность соседних растений. В исследовании приняли участие девять деревьев Dipteryx oleifera, на которые пришелся удар, а для сравнения взяли 84 других растения.
В отличие от них, деревья других видов, в которые попали прямые удары молнии, сильно пострадали, потеряв в 5,7 раза больше листьев, а 64% из них погибли в течение двух лет.
Когда молния ударяла в каждое дерево диптерикса, в среднем погибало 9,2 соседних дерева, так как электричество распространялось между соседними лианами и соприкасающимися ветвями или «перепрыгивало» через небольшие промежутки между деревьями. Удары молнии сократили количество лиан на диптериксах на 78%, освободив деревья паразитов, преграждающих доступ к свету.
Более того, молнии устраняли более высокие деревья, с которыми Dipteryx конкурирует в борьбе за свет и пространство. И в результате отмеченные персональным вниманием небес деревья повысили свою способность размножаться в целых 14 раз.
После таких выводов у фитологов не мог не возникнуть вопрос: а что, если Dipteryx oleifera приспособились, чтобы привлекать молнии? Ведь благодаря высоте и широким кронам вероятность удара в такое дерево в 68% выше, чем в любое другое в этих густых панамских джунглях.
Это могло бы стать темой следующего исследования, а пока есть только статистика, и согласно собранным данным, каждый Dipteryx oleifera переживает «разряд» раз в 56 лет. Но есть и такие «удачливые» стволы, в которые молния попадает намного чаще. Например, одно дерево оказывалось под ударом тока дважды за пять лет исследования. Вот и верь после этого стереотипам о том, что молния не ударит в одно и то же место два раза. А мы, кстати, и не верим, потому что видели фото из Турции, где одновременно запечатлено сразу 100 молний.