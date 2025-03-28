Народные приметы на 29 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 29 марта отмечается Саввин день. На Руси в это время была традиция объезжать село на телеге, чтобы привлечь к себе удачу. Поэтому этот день также называли Тележным.
Рассказываем, какие приметы есть на 29 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.
Приметы погоды 29 марта
С 29 марта связаны следующие приметы погоды:
- если в этот день тепло, то и весна будет мягкой и солнечной;
- ясный, теплый день — весна будет без резких похолоданий;
- высоко в небе плывут облака — значит, скоро потеплеет;
- снег стремительно тает, повсюду бегут ручьи — лето будет дождливым;
- если вороны и воробьи купаются в лужах, скоро потеплеет;
- быстрое таяние льда — к удачному году;
- лед на озерах и заводях не ломается, а оседает — урожай будет скудным;
- весенний поток воды течет медленно — год принесет немало трудностей;
- разноцветные блики на солнечных лучах предвещают дождь;
- если зайцы еще не сменили белый мех на серый — холода затянутся;
- перелетные птицы кружатся над землей — скоро снег окончательно растает, земля просохнет.
Что можно делать 29 марта
Согласно народным приметам, в Саввин день нужно обязательно навести порядок в доме, чтобы привлечь удачу, светлую энергетику и благополучие. А чтобы избежать финансовых трудностей, рекомендуется печь хлеб и пироги.
Также принято проветривать помещения, особенно если на улице хорошая погода. Такое действие впустит в дом весну и тепло.
Есть еще одна примета, касающаяся домашних дел. Так, принято выпекать хлеб и готовить угощения. Чем больше в этот день будет еды на столе — тем богаче будет год.
Также следует делиться едой с нищими. Считается, что все добрые дела, сделанные в Саввин день, вернутся сторицей.
Что запрещено делать 29 марта
Существуют в Саввин день особые запрещающие приметы.
- После захода солнца нельзя есть хлеб, иначе весь следующий год пройдет в нужде и лишениях.
- Не рекомендуется давать деньги в долг, поскольку это может привести к финансовым трудностям и даже к тому, что сам человек может оказаться в долгах.
- Ссориться и скандалить в этот день тоже не стоит, так как это повлечет за собой серьезные проблемы, а негативная энергия может вернуться к человеку с тройной силой.
- В Саввин день не принято свататься, так как считается, что девушка, принявшая предложение в этот день, будет несчастна в браке.
- Также нельзя поднимать тяжести, чтобы не навлечь на себя дополнительные заботы и хлопоты.
- Переезжать в этот день тоже не рекомендуется: это считается неблагоприятным знаком. Согласно народным приметам, после переезда не будет удачи, вместо этого начнутся финансовые, карьерные и семейные проблемы.
- Не стоит в Саввин день сажать растения. Считается, что они не дадут хороших и здоровых всходов.