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Народные приметы на 29 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Зачем проветривать помещения и почему нельзя сажать растения. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Согласно народному календарю, 29 марта отмечается Саввин день. На Руси в это время была традиция объезжать село на телеге, чтобы привлечь к себе удачу. Поэтому этот день также называли Тележным.

Рассказываем, какие приметы есть на 29 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать.

Приметы погоды 29 марта

С 29 марта связаны следующие приметы погоды:

  • если в этот день тепло, то и весна будет мягкой и солнечной;
  • ясный, теплый день — весна будет без резких похолоданий;
  • высоко в небе плывут облака — значит, скоро потеплеет;
  • снег стремительно тает, повсюду бегут ручьи — лето будет дождливым;
  • если вороны и воробьи купаются в лужах, скоро потеплеет;
  • быстрое таяние льда — к удачному году;
  • лед на озерах и заводях не ломается, а оседает — урожай будет скудным;
  • весенний поток воды течет медленно — год принесет немало трудностей;
  • разноцветные блики на солнечных лучах предвещают дождь;
  • если зайцы еще не сменили белый мех на серый — холода затянутся;
  • перелетные птицы кружатся над землей — скоро снег окончательно растает, земля просохнет.

Что можно делать 29 марта

Согласно народным приметам, в Саввин день нужно обязательно навести порядок в доме, чтобы привлечь удачу, светлую энергетику и благополучие. А чтобы избежать финансовых трудностей, рекомендуется печь хлеб и пироги.

Также принято проветривать помещения, особенно если на улице хорошая погода. Такое действие впустит в дом весну и тепло.

Есть еще одна примета, касающаяся домашних дел. Так, принято выпекать хлеб и готовить угощения. Чем больше в этот день будет еды на столе — тем богаче будет год.

Также следует делиться едой с нищими. Считается, что все добрые дела, сделанные в Саввин день, вернутся сторицей.

Что запрещено делать 29 марта

Существуют в Саввин день особые запрещающие приметы.

  • После захода солнца нельзя есть хлеб, иначе весь следующий год пройдет в нужде и лишениях.
  • Не рекомендуется давать деньги в долг, поскольку это может привести к финансовым трудностям и даже к тому, что сам человек может оказаться в долгах.
  • Ссориться и скандалить в этот день тоже не стоит, так как это повлечет за собой серьезные проблемы, а негативная энергия может вернуться к человеку с тройной силой.
  • В Саввин день не принято свататься, так как считается, что девушка, принявшая предложение в этот день, будет несчастна в браке.
  • Также нельзя поднимать тяжести, чтобы не навлечь на себя дополнительные заботы и хлопоты.
  • Переезжать в этот день тоже не рекомендуется: это считается неблагоприятным знаком. Согласно народным приметам, после переезда не будет удачи, вместо этого начнутся финансовые, карьерные и семейные проблемы.
  • Не стоит в Саввин день сажать растения. Считается, что они не дадут хороших и здоровых всходов.