Как сделать высокие грядки своими руками

Еще в XIX веке немецкий ученый Даниэль Готлиб Мориц Шребер предложил методику улучшения качества жизни горожан. Он разработал идею так называемых потаже — садов на свежем воздухе, которые могли использоваться для отдыха и физической активности. Основным отличительным элементом стали высокие грядки. Этот способ организации огорода позволял создать комфортные условия для роста растений и ухода за ними, а также сделать участок экологичным и эстетичным. В этой статье вместе с экспертом подробно расскажем, как высокие грядки способны повысить урожайность при меньшем уходе, а также как собрать их своими руками.
Преимущества высоких грядок
Все больше садоводов отходят от привычного метода традиционных участков и огородов, отдавая предпочтение высоким грядкам. Пора и вам разорвать связь между дачными работами и тяжелым многочасовым трудом, сопровождающимся болью в пояснице.
Высокие грядки не только сделают вашу загородную жизнь более комфортной и красивой, но и повысят урожайность.
Подробнее об этих и других преимуществах — в пунктах ниже:
1. Удобство в уходе. Поднятие уровня обрабатываемой земли решает главную проблему садоводов — боль в пояснице и суставах. С высокими грядками вам не придется наклоняться, что снизит нагрузку на спину. Работа в саду станет комфортной и будет приносить радость.
2. Устойчивость и экологичность. Использование натуральных компонентов (таких как опавшая листва, ботва и ветки после обрезки) для наполнения грядок делает их экологичными. Также отпадает необходимость в синтетических удобрениях.
3. Улучшение качества почвы. Благодаря правильной структуре грядки почва становится более плодородной. В ней достаточно питательных веществ, активно развивается полезная микрофлора, а также крупные организмы-редуценты (например, дождевые черви), которые разлагают органические вещества до минеральных. Земля в таких грядках рыхлая, что способствует лучшему проникновению влаги и воздуха к корням растений. Самостоятельный контроль состава почвы позволяет создать оптимальные условия для каждой культуры, независимо от исходных характеристик участка.
4. Снижение поражения растений вредителями и болезнями. Находясь выше основного уровня земли, растения лучше проветриваются, что создает неблагоприятные условия для развития патогенных организмов и препятствует их размножению. Высота грядок также служит барьером для доступа некоторых вредителей: слизней, улиток, мышей и кротов.
5. Продление сезона выращивания. Благодаря приподнятости от основного уровня земли почва в высоких грядках прогревается быстрее. Это позволяет начать посев семян, высадку рассады и сбор урожая на 7—10 дней раньше, продлевая период вегетации.
6. Эстетика и организованность. Высокие грядки оптимизируют использование пространства, что делает их идеальным решением для участков с небольшой площадью. Четкая структура посадок придает огороду аккуратный и ухоженный вид.
7. Увеличение количества и качества урожая. Находясь ближе к солнцу, растения получают больше света и имеют лучшие условия для роста. Поэтому и плоды, по сравнению с традиционным методом культивирования, на высоких грядках будут отличаться более крупными размерами и повышенными вкусовыми качествами. Эффективное использование пространства и продление вегетационного сезона значительно повышают количество урожая снимаемого с 1 кв. м земли.
8. Возможность выращивания на непригодных участках. Не все земли пригодны для культивации овощных культур. Однако высокие грядки позволяют получать хороший урожай даже на каменистых, бедных или заболоченных участках. Это связано с тем, что состав почвы в грядках не зависит от исходных характеристик участка. Такая организация огорода особенно полезна для участков в низинах, подверженных подтоплению. Высокие грядки предотвращают заболачивание и затопление.
Из каких материалов можно сделать высокие грядки
Организовать эстетичный и удобный огород можно и без больших материальных вложений. Для создания высоких грядок можно использовать различные материалы, многие из которых могут уже быть у вас под рукой. Ниже подробно разберем наиболее популярные варианты материалов.
Доски и поддоны
Один из самых доступных и распространенных вариантов для строительства высоких грядок. Деревянное обрамление выглядит эстетично и позволяют создать нужный размер и форму. Материал довольно дешевый, а работа с ним достаточно проста. Перед покупкой рекомендуем проверить гараж на наличие старых досок, оставшихся после стройки. Срок службы деревянных высоких грядок составляет примерно 5—10 лет. Лучше отдавать предпочтение породам деревьев, древесина которых устойчива к гниению, таким как лиственница или ясень. Перед сборкой доски необходимо обработать в два этапа: сначала антисептиком для теплиц, затем льняным техническим маслом. Эти действия помогут замедлить процессы гниения древесины и увеличат срок службы грядки. Для защиты стенок от влаги и предотвращения высыпания земли через щели изолируйте их изнутри геотекстилем. Рекомендуем использовать агроткань плотностью 60—100 г/кв. м.
Шифер
Преимуществ у этого материала довольно много. Широкое распространение он получил благодаря своей доступности. Шифер часто остается после строительных работ, поэтому его можно использовать без дополнительных затрат. Материал также отличается прочностью, устойчивостью к гниению и коррозии. Если во время эксплуатации стенка шифера сильно повреждена, ее можно легко заменить, не разбирая всю конструкцию целиком. При работе с этим материалом рекомендуем использовать средства личной защиты (респиратор и очки), чтобы избежать вдыхания пыли.
ДПК (древесно-полимерный композит)
Этот материал прост в сборке и обладает высокими эстетическими качествами по сравнению с другими вариантами материалов. ДПК сочетает в себе преимущества дерева и пластика: он прочный, долговечный, устойчивый к влаге, гниению и вредителям, а главное, выглядит аккуратно и современно, хорошо вписываясь в ландшафтный дизайн участка. Часто продается в виде готовых комплектов, которые нужно просто собрать и начать использовать.
Сетка
Практичный и дешевый материал для создания высоких грядок круглой формы. Конструкция собирается быстро и не требует специальных навыков или инструментов. Используйте оцинкованную сетку с размером ячеек 5×5 см и диаметром 2,8 мм. Стоит учитывать, что более тонкие варианты не будут держать форму. Нарежьте сетку на полотна, длина которых должна соответствовать периметру окружности грядки с запасом в три ячейки, а высота — желаемой высоте конструкции. Согните сетку в круг с нахлестом в три клетки и закрепите хомутами. Чтобы земля не высыпалась через сетку, выложите по внутреннему периметру доски. Рекомендуем углубить конструкцию на 10—20 см для большей устойчивости. При желании дно грядки тоже можно застелить более мелкой сеткой для защиты от кротов и мышей.
Как своими руками сделать высокую грядку на даче: пошаговая инструкция
Процесс создания настолько прост, что с ним справится даже неопытный садовод. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже: точность размеров и разрезов, соблюдение техники безопасности при работе с инструментами.
На открытом участке
Высокие грядки на открытом участке помогают защитить растения от сорняков, вредителей и переувлажнения. Они также добавляют эстетичности вашему саду. Давайте ниже рассмотрим пошаговую инструкцию для их создания своими руками.
1. Размеры
Выберите ширину и длину грядок, исходя из конфигурации вашего участка. Высоту каждый выбирает в соответствии с личными предпочтениями. Поднятие уровня грядки на 40—70 см сделает ее удобной для эксплуатации и позволит работать не наклоняясь. Высота 80—100 см подойдет дачникам, предпочитающим заниматься овощеводством стоя.
2. Подготовка материала
Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все требуемые инструменты и комплектующие. Нарежьте подготовленный материал на детали соответствующих габаритов и при необходимости проведите их дополнительную обработку.
3. Сборка каркаса
Соберите каркас из выбранного материала (дерево, шифер, ДПК
4. Укрепление основы
Если грядка длинная, установите дополнительные горизонтальные планки-распорки, соединяющие противоположные стенки, через каждые 1—1,5 м. Это предотвратит деформацию каркаса под давлением грунта.
5. Установка
Углубите стенки высоких грядок в почву на 10—20 см. Этот этап повысит устойчивость конструкции, что особенно важно при сильном ветре.
6. Укладка геотекстиля
При желании вы можете дополнительно обернуть внутреннюю часть грядки агротканью. Размеры лоскутов должны соответствовать стенкам грядки, но быть с небольшим запасом с обеих сторон. Закрепите геотекстиль на верхней части бортика с помощью степлера. Нижний край материала заверните на землю, но фиксировать его не нужно — он должен лежать свободно.
7. Укладка сетки
Перед заполнением почвой установите металлическую сетку с мелкими ячейками на дно грядки. Это предотвратит проникновение кротов и грызунов снизу, но не перекроет доступ для земляных червей и полезной микробиоты земли.
8. Заполнение почвой
На дно уложите дренажный слой из крупного и грубого биологического материала (ветки, мелкие доски). Засыпьте грядку плодородной почвой, компостом и удобрениями. Аккуратно разровняйте поверхность земли. Затем полейте грядку, чтобы грунт осел.
В теплице
Высокие грядки закрытого грунта — это отличное решение для эффективного использования пространства, улучшения условий выращивания растений и облегчения ухода за ними. Они позволяют лучше контролировать качество почвы, а также обеспечивают хороший дренаж. Ниже представлена подробная инструкция, как организовать удобные грядки для закрытого грунта.
1. Планировка размещения
Определите размеры и расположение грядок с учетом удобства доступа и освещения. Убедитесь, что между грядками остаются проходы шириной 40—60 см.
2. Подготовка материала
Проверьте наличие всех необходимых инструментов и элементов для сборки. Разрежьте выбранный материал на части нужного размера и, при необходимости, обработайте их.
3. Сборка каркаса
Соберите каркас по размерам вашей теплицы. Скрепите угловые соединения с помощью металлических уголков и саморезов. Если грядка имеет большую длину, добавьте поперечные перекладины для повышения прочности конструкции.
4. Установка
Зафиксируйте каркас в почве на глубине 10—20 см. Это сделает конструкцию более устойчивой и удобной в использовании.
5. Укладка геотекстиля и сетки
При необходимости вы можете дополнительно оборудовать свою грядку агротканью и мелкоячеистой сеткой, которая поможет защитить урожай от кротов и мышей.
6. Заполнение почвой
На дно грядки уложите дренажный слой из крупных органических материалов (ветки или обрезки досок). Затем заполните грядку плодородной землей, смешанной с компостом и удобрениями. Аккуратно разровняйте поверхность грунта и обильно полейте, чтобы почва уплотнилась и осела.
Частые ошибки при создании высоких грядок
Основные моменты, которые советуем запомнить, чтобы не допустить наиболее распространенные ошибки:
- Неправильное расположение. Грядка должна располагаться в солнечном месте, чтобы все растения могли получать достаточно света. Также обратите внимание на ориентацию вашего участка относительно сторон света. Растения на грядках, обращенных на южную сторону, не будут затенять друг друга и смогут развиваться равномерно.
- Неправильный выбор ширины грядки. Если грядка слишком широкая (более 120 см), доступ к растениям в центре становится затруднен, что усложняет уход за растениями и повышает риск повреждения посадок.
- Неподходящие материалы для каркаса. Использование недолговечных и некачественных материалов (например, необработанного дерева) значительно сократит срок службы вашей грядки.
- Добавление больных растительных остатков. Использование ботвы с зараженных растений для наполнения высокой грядки может привести к распространению болезней и вредителей, что негативно скажется на урожае и здоровье почвы.
- Недостаток места для проходов. Слишком близкое расположение грядок затрудняет перемещение по огороду и повышает риск повреждения растений, вылезающих за ее пределы.
Мнение эксперта
— Обсуждения целесообразности использования и эстетичности внешнего вида высоких грядок по сравнению с классическими не утихают уже много лет. К несомненным плюсам высоких грядок можно отнести красивый внешний вид, более простой уход за дорожками, быстрый прогрев почвы весной, простоту обработки почвы и отсутствие застоя влаги при высоком уровне грунтовых вод. Вместе с тем при использовании высоких грядок стоит учитывать, что земля в них будет сильнее и быстрее прогреваться, при этом ускоряется испарение воды, приводя к более быстрому пересыханию почвы. Поэтому такие грядки требуют более частого полива.
В открытом грунте в высоких грядках земля в зимний период будет промерзать насквозь, поэтому выращивать незимостойкие культуры в них не рекомендуется.
В итоге помимо несомненных достоинств, у высоких грядок есть и недостатки. Однако это не повод отказываться от их использования — нужно просто учитывать особенности таких грядок при их эксплуатации, — рассказывает Олег Тимофеев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия и методики опытного дела ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Чек-лист: как правильно сделать высокие грядки в огороде
Суммируя всю информацию выше, мы собрали для вас основные этапы для организации удобного и аккуратного сада.
1. Заранее спланируйте зону огорода на садовом участке.
2. Выберите и подготовьте абсолютно все необходимые материалы и инструменты для создания высоких грядок.
3. Соберите каркас, обязательно укрепите углы и разместите на заранее подготовленное место.
4. При необходимости установите сетку на дно и обложите грядку геотекстилем изнутри.
5. Заполните грядку в несколько слоев: уложите дренаж (ветки, деревяшки), добавьте органический материал (опавшую листву, перегной, навоз), засыпьте плодородную почву. Тщательно разровняйте поверхность и умеренно пролейте водой всю грядку.
Эксперт: Олег Тимофеев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия и методики опытного дела ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева