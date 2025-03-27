Как сделать высокие грядки своими руками

Практичный и дешевый материал для создания высоких грядок круглой формы. Конструкция собирается быстро и не требует специальных навыков или инструментов. Используйте оцинкованную сетку с размером ячеек 5×5 см и диаметром 2,8 мм. Стоит учитывать, что более тонкие варианты не будут держать форму. Нарежьте сетку на полотна, длина которых должна соответствовать периметру окружности грядки с запасом в три ячейки, а высота — желаемой высоте конструкции. Согните сетку в круг с нахлестом в три клетки и закрепите хомутами. Чтобы земля не высыпалась через сетку, выложите по внутреннему периметру доски. Рекомендуем углубить конструкцию на 10—20 см для большей устойчивости. При желании дно грядки тоже можно застелить более мелкой сеткой для защиты от кротов и мышей.