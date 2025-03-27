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Штормовое предупреждение в Таиланде: туристов призвали готовиться к экстремальной жаре и шторму

Возможно повышение температуры до 41 градуса Цельсия.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: Unsplash.com

Метеорологический департамент Таиланда объявил штормовое предупреждения в 20 провинциях и сообщил о повышении температуры до экстремальных значений.

Согласно прогнозам, на севере Таиланда температура воздуха может вырасти до 41 градуса Цельсия.

В Центральном и Восточном Таиланде предсказывается жаркая погода с колебанием температур от 25 градусов Цельсия до 41 градуса. Также там возможны грозы и ветер со скоростью до 6,9 метров в секунду.

Высокие температуры уже наблюдаются в популярных туристических местах, таких как Бангкок, Паттайя, Краби, Пхукет и Канчанабури. Там столбики термометров поднялись выше 30 градусов.

На пляжах Пхукета вода прогреется до 30 градусов Цельсия.

В это же время на юге Таиланда ожидается повышение влажности и грозовые ливни. В связи с этим метеорологи предупреждают о высоких волнах в пределах Сиамского залива и Андаманского моря, что требует повышенной осторожности от туристов и мореплавателей.

Под угрозой также находятся провинции Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, а также Краби, Транг и Сатун. Непогода ожидается и на западном побережье Южного Таиланда.

Советы туристам

Власти советуют туристам избегать поездок в районы с грозами и остерегаться больших деревьев и рекламных щитов при порывах ветра. Также не рекомендуется купаться во время шторма и выходить в море на лодках, катерах и прочих подобных плавательных средствах.

Что касается жаркой погоды, власти советуют надевать одежду светлых оттенков, поддерживать баланс воды в организме и не употреблять кофеин и алкоголь. Также рекомендуется как можно реже выходить на улицу и по возможности искать укрытия в тени или прохладных помещениях.

Ранее туристам рассказали об опасностях поездок в Южную Корею в связи с сильными лесными пожарами.