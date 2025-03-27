Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 200 м. Фото

Килауэа высотой 1243 м над уровнем моря расположен в юго-восточной части острова Гавайи, который также известен как Большой остров. Это самый активный вулкан тихоокеанского архипелага и один из самых активных действующих вулканов на Земле. К примеру, кратер Пуу-Оо непрерывно извергается вот уже более 40 лет — с 1983 года.