Самый активный гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на 200 м. Фото

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, в очередной раз проснувшегося еще в конце 2024 года. Новая фаза активности началась во вторник, 25 марта, а уже на следующий день гора стала выбрасывать фонтаны на высоту более 200 м.
Нынешнее извержение началось 23 декабря 2024 года. Всего за три месяца было 15 фаз активности продолжительностью от 24 часов до 12 суток.
Извержение вулкана привлекает туристов, которые могут наблюдать за захватывающим природным явлением с безопасного расстояния. На краях кратера Халемаумау также установлено несколько камер, ведущих непрерывную трансляцию извержения.
Потоки лавы не угрожают местным жителям, однако потенциальную опасность для здоровья несут выбросы вулканического газа, в том числе для людей с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плюс ко всему угрозу представляют так называемые волосы Пеле — нитевидные отложения лавы из вулканического стекловолокна, которые образуются в результате растяжения расплавленных базальтовых фонтанов. Переносимые ветром на большие расстояния, они могут привести к раздражению кожи или глаз людей.
Килауэа высотой 1243 м над уровнем моря расположен в юго-восточной части острова Гавайи, который также известен как Большой остров. Это самый активный вулкан тихоокеанского архипелага и один из самых активных действующих вулканов на Земле. К примеру, кратер Пуу-Оо непрерывно извергается вот уже более 40 лет — с 1983 года.
В 2018 году активная стадия извержения Килауэа продолжалась с мая по август. Тогда на фоне разлива лавы местные власти объявили эвакуацию населения. В общей сложности потоки расплавленной породы и сопутствующие пожары уничтожили более 700 домов.